Юных бунтарей вдохновляет кредо предков Инсталляции, графика и объекты представлены на групповой выставке молодых художников из Владивостока «Atavistic1» (16+) в галерее современного искусства «Арка» (англ. atavistic – атавистический, напоминающий черты отдаленных предков).

Участники выставки Захар Кулишов, Валерия Носовец, Никита Панфилов и Михаил Чувакин так обозначили ее суть: «Нас объединяет индивидуальность каждого. Мы идем из одной точки в разных направлениях, где точка – встреча в безбрежности времени и пространства». Кстати, это кредо группы «Штиль», которому входящие в нее ныне именитые художники следовали с первой выставки 1989 года в Дальневосточном художественном музее и которое вполне подходит молодым бунтарям года 2022-го.

– Выставка призывает привлечь внимание к молодым художникам местной арт-сцены через работы четырех ее представителей, – объясняет Мария Максимова, куратор выставки. – Обладая большим потенциалом, они находят для себя новые формы самовыражения и взаимодействия. Объединяясь чаще только виртуально, без необходимости самоорганизовываться, новое поколение авторов является примером постинформационной революции, когда пустота оказывается лучшим соратником художника. Но и находясь на расстоянии, они испытывают доверие и поддержку друг друга. Участников этой выставки объединяет поиск нового графического языка, как в свое время этот же вызов объединил группу «Штиль»…

В зале «Арки» можно увидеть рисунки и графику в печатной и смешанной технике. Робкую попытку выхода в физическое пространство дополняют объекты. В работах художников доминируют ахроматические цвета. Словно поглощая случайные цветовые вспышки, визуальная бесцветность придает им некоторую обобщенность, наделяет их общей идеей.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА