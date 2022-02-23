Слышите? Это поет жизнь… Мемориальная выставка работ прославленного художника Ивана Дункая «Песнь удэге» (6+) работает в залах Приморского отделения Союза художников России.

В экспозиции представлены живопись и графика разных лет, созданные талантливым сыном удэгейского народа. Яркие, наполненные светом, какой-то чистой внутренней энергией, работы Ивана Дункая отличишь от других на любой выставке, а уж его персоналки всегда – и при жизни художника, и после его кончины (Иван Иванович ушел от нас в 2017-м) – имели свое особое лицо. И «Песнь удэге» такая же.

– Иван Дункай работал в области живописи, графики, книжной иллюстрации, малой пластики, – рассказывает Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ. – Его творчество – это яркий пример соединения традиций академического художественного образования и удэгейской художественной культуры. Традиционную культуру коренных народов Дальнего Востока сегодня часто рассматривают с точки зрения современных трансформаций. Это вполне объяснимо: цивилизация во всех смыслах – от объективных процессов глобализации до конкретных административных решений – неумолимо наступает на обычаи, обряды, мироощущения и образ жизни тех, кто жил здесь задолго до того, как эти территории начали осваивать русские. И на Ивана Дункая, как на держателя духовной традиции, легла особая ответственность сохранения национальных устоев.

Он был очень разносторонним автором: обращался к пейзажному, историческому, портретному жанрам. В серии живописных пейзажей, созданных в верховьях реки Бикин, во всей первозданной красоте предстают таежные распадки, сопки, сам могучий Бикин, окрестности Красного Яра, охотничьи зимовья. И в этом повторяющемся мотиве сквозит внимательное, чуткое отношение к столь прекрасной природе человека, знающего мельчайшие ее детали.

В свое время Раиса Андрейцева, председатель общественной организации коренных народов Приморья «Кедр», так сказала об Иване Дункае: «Если даже наш малочисленный народ канет в историю, его картины покажут нашу жизнь… нашу историческую и современную жизнь…»

В творчестве удэгейского художника нашла отражение и тема Владимира Арсеньева и Дерсу Узала – полотна, посвященные ей, Иван Дункай писал не единожды. Они, в том числе портрет Арсеньева из фондов Музея истории Дальнего Востока, вошли в альбом, посвященный мастеру. Альбом был издан в 2021 году Союзом коренных малочисленных народов Приморского края, его можно увидеть на выставке. Также в период выставки сотрудники музея имени Арсеньева проведут творческую лабораторию, посвященную культуре коренных народов.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА