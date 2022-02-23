Как ты свалился в этот ад, Войцек? Новый спектакль представил публике Приморский краевой театр молодежи – начинающий режиссер Антон Шефатов создал на малой сцене постановку «Войцек» (18+).

– Наша малая сцена уже несколько лет служит площадкой для эксперимента, – отмечает директор театра Игорь Селезнев. – Мы даем возможность молодым коллегам попробовать себя, поискать необычные формы, иной язык общения со зрителем. «Войцек» – также постановка-эксперимент, спектакль-поиск.

…Жил-был простой тихий брадобрей. Когда-то он был солдатом, а теперь зарабатывал на хлеб честным парикмахерским трудом. Маленький человек в большом мире. Безобидный и незаметный. Но потом он взял и убил из ревности свою любимую. Жестоко убил…

Без малого 200 лет назад, основываясь на реальном событии, написал свою пьесу Георг Бюхнер. Правда, не успел ее закончить. Но, будучи напечатанной уже после смерти автора, она вызвала в обществе настоящий взрыв. Георг Бюхнер попытался показать, как тихого простого обывателя может довести до ручки, до полного отказа тормозов давление внешних обстоятельств, давление жестокой жизни.

Помните фильм «С меня хватит!» с Майклом Дугласом, в котором безобидный клерк, доведенный оскорблениями и мелочами, идет вразнос? Так вот, Бюхнер был первым, кто поднял эту тему, столь актуальную сегодня. После выхода пьесы в печать общество того времени всерьез обсуждало, в своем ли уме был человек, ставший прототипом главного героя, должен ли он быть в тюрьме или в доме скорби…

– Эта пьеса сама нашла меня, если так можно сказать, – признается Антон Шефатов. – В ней была некая черная романтика, в самом материале. И мне захотелось ее передать. На мой взгляд, в пьесе поднимается очень важная тема домашнего насилия, современным языком – абьюза, и об этом сегодня важно говорить.

Правда, режиссер интерпретировал работу Бюхнера по-своему. Он обратился к драматургу Виктории Костюкевич, которая дописала пьесу и расставила акценты, которые были нужны постановщику. И вышел спектакль не о том, как мир давит на маленького человека, а о том, как человек пытается понять, почему и как он стал убийцей…

– Наш спектакль вне времени, мы со сценографом Егором Пшеничным не пытались изображать XIX столетие, – объясняет Антон Шефатов. – Мы вообще стараемся максимально уйти от любого бытового контекста. Наша постановка – о чувствах, о поступках и ответственности за них, это универсальные вещи, о которых люди думают в любые времена, в любом веке.

Актеры Николай Тирищук (Войцек), Олеся Белоконь (Мария), Никита Лазарев (персонаж, собранный из придуманных Бюхнером трех героев – Капитана, Доктора и Тамбурмажора) тоже скорее ведут психологический диалог, этакие «раскопки» в голове героя, нежели рассказывают свои истории. И погружают зрителя в душу Войцека – в тот маленький ад, в котором он живет, изо дня в день пытаясь понять, почему он сделал то, что сделал…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА