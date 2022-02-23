Время созерцать волны Первая Дальневосточная биеннале визуальных искусств пройдет с 19 августа по 4 ноября сразу в четырех городах ДФО – Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

– Наша биеннале – плоть от плоти Владивостокской биеннале визуальных искусств, – подчеркнула Юлия Климко, директор фонда культурных инициатив «Энсо». – С 1998 года Владивостокская биеннале взрослела, мужала, менялась – начавшись как чисто театральная, к 2017 году (когда фестиваль проводился в последний раз) она стала уникальным событием в мире визуальных искусств, привлекла большое внимание деятелей искусства стран АТР. И вот на VI Восточном экономическом форуме наша инициатива провести биеннале в масштабе ДФО нашла поддержку в министерстве и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в Хабаровском и Приморском краях, в администрации Владивостока. Попечительский совет возглавил Алексей Чекунков, министр развития ДВ и Арктики.

В этом году 23 площадки биеннале разместятся в двух субъектах ДФО, а в перспективе в ней будут принимать участие и другие регионы округа. Желание участвовать в биеннале выразили более 80 художников из России, Японии, Голландии, Мексики. Это как признанные деятели современного искусства, так и новички. Впрочем, заявки на участие еще принимаются.

В столице ДФО события биеннале будут принимать Приморская краевая картинная галерея, муниципальный центр современного искусства «Артэтаж», ЦСИ «Заря», галерея современного искусства «Арка», музей-заповедник «Владивостокская крепость», Ворошиловская батарея, кинотеатр «Океан», набережные Цесаревича и Спортивной гавани. При этом организаторы уверенно заявляют, что аудитория мероприятий биеннале только в нашем городе составит 100 тысяч человек. Также в рамках биеннале пройдет фестиваль городов-побратимов Владивостока.

В экспертный совет фестиваля вошли директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, искусствовед, советник Михаила Пиотровского Ник Ильин, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Приморской картинной галереи Алена Даценко и другие уважаемые в мире искусства люди. Куратором основной программы стал директор художественного музея префектуры Сига (Япония) Кэндзиро Хосака. Он и обозначил тему первой Дальневосточной биеннале – «Созерцая волны».

– Сегодня это весьма актуально, – отметил он. – Волна как таковая близка по духу людям, живущим у моря и наблюдающим за волнами. Волна всегда разная, и она всегда возвращается, но никогда – прежней. Волна – тема очень многогранная, ведь мы сегодня живем в ожидании, когда завершатся волны пандемии… Я пригласил к участию в биеннале художников, которые так или иначе осмысливают тему волны, уверен, что жители Дальнего Востока отнесутся к их работам с большим интересом, ведь биеннале – это не просто выставки, это и мастер-классы, и лекции, и уличная роспись, и инсталляции, и многое другое. И все это для жителей тех городов, где она пройдет.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА