Слово за слово – и победа у школы № 6 Накануне Международного дня родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля, во Владивостоке состоялся интеллектуальный турнир – квиз, посвященный этому празднику. Лучшей была признана «Команда Белинского», которая представляла школу № 6. Организатором квиза выступило МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ).

Всего участниками квиза «Слово о словах» стали 13 команд образовательных учреждений Владивостока. В интеллектуальных баталиях сразились учащиеся школ № 6, 7, 16, 25, 46, 48, 57, 72, 74, гимназии № 1, центра образования № 28, лицея № 41 и лицея «Технический».

Квиз состоял из шести тематических раундов. Первый – «Разминка», где участникам нужно было выбрать ответ из предложенных вариантов. Второй раунд был посвящен происхождению слов. К примеру, команды угадывали, какое французское слово раньше означало бочку без дна, лежащую на боку. Третий раунд «Шазам» состоял из вопросов, связанных с кино, музыкой, русским языком и литературой. В четвертом раунде «Откуда это пошло?» участники отгадывали устойчивые выражения, услышав историю их возникновения. А пятый раунд «Неизвестное об известных» был посвящен жизни знаменитых русских авторов. В заключительном, шестом раунде, который назывался «Последний шанс», команды могли сделать ставку +1 и в случае правильного ответа получали сразу 2 балла, а в случае ошибки у них отнимали 1 балл.

В итоге лучший результат показала «Команда Белинского» из школы № 6, второе место заняли «Филологи» из школы № 57, а на третьем оказались «Акулы пера» из школы № 74. Финалистов квиза «Слово о словах» поздравил заместитель директора МРЦ Виталий Мега.

«Это уже не первый интеллектуальный турнир, который проводит Молодежный ресурсный центр, и нам очень приятно, что всегда к этим мероприятиям большой интерес. Вопросы квиза действительно были непростыми, но вы все отлично с ними справились. Я поздравляю победителей и финалистов турнира и желаю вам новых успехов и достижений», – обратился к участникам Виталий Мега.

Всем командам – участникам турнира вручили дипломы финалистов, а победителям – заслуженные награды и призы от партнеров конкурса. Ими выступили официальный дилер Toyota и Lexus на Дальнем Востоке «Саммит Моторс. Владивосток», зоопарк «Садгород», кафе азиатской кухни «Полетели», магазин сладостей Marmaland, музей трепанга Biotic luxe и группа компаний «Славда».

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru