Пригласите растения на кофе Что делать, если вы взяли для посадки растений землю, а она слишком тяжелая и плотная? Можно попытаться изменить ее структуру.

Идеальный грунт встречается редко, поэтому мы применяем перлит, песок и другие добавки, которые улучшают свойства субстрата. Одной из таких добавок является спитой кофе.

Использовать кофейную гущу очень просто: землю нужно перемешать с сухим кофейным жмыхом и высадить растения. При этом общая доля кофе в грунте не должна превышать 10 %.

Для того чтобы сделать глинистую почву более рыхлой, воздушной, водо– и воздухопроницаемой, ее перемешивают с минералами: песком, вермикулитом, перлитом. Помочь делу может и органика: компост, опилки, солома, листовой опад. Кстати, если вы хотите использовать для рассады листовой субстрат, его нужно прокалить, чтобы исключить прорастание семян сорняков.

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