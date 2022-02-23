Не идеализируйте Паолу Форрест. Просто восхищайтесь ею Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня я бы хотел рассказать вам о книге моего без преувеличения любимого писателя. Именно с него я открыл для себя книжный мир и до сих пор за это благодарен ему. Итак, великий Джек Лондон и его лучшее произведение «Маленькая хозяйка большого дома» (12+).

Кстати, лучшей я назвал эту книгу не просто так – сам автор считал ее вершиной своего творчества. Однако, к моему удивлению (и, думаю, к удивлению самого Лондона), «Маленькая хозяйка большого дома» отнюдь не вызывает бурного восторга каждого ее прочитавшего, мнения сильно разнятся. Впрочем, тому есть причины…

Роман рассказывает о небольшой семье, состоящей лишь из мужа и жены, которые счастливы вместе вот уже 12 лет. В их большом доме царят любовь и уважение, а двери их поместья всегда открыты для новых гостей. До обеда все его обитатели занимаются личными делами, будь то работа или конная прогулка, а вечерами собираются вместе и наслаждаются философскими беседами. Но однажды идиллия этого прекрасного уютного дома рушится – вскоре после приезда давнего друга хозяина…

На первый взгляд, сюжет романа, завязанный на банальном любовном треугольнике, может показаться им же и ограниченным, но это был бы не Джек Лондон, если бы так оно и было.

Отдельно стоит сказать о слоге автора. Безусловно, Лондон – мастер пера, все происходящее описано тщательно и скрупулезно, практически идеально, подмечены мельчайшие детали. И так искусно переданы эмоции и переживания персонажей, что возникает ощущение, будто ты сам становишься их частью.

Критиков у данного романа было и есть множество, и я буду неправ, если не расскажу о минусах. Многие осуждают автора за идеализацию персонажей. Да, они интеллигентны, умны, богаты и, несмотря на это, человечны. Писатель буквально акцентирует внимание на том, какие они замечательные, но мало обосновывает это. И, конечно, в абсолют возведен образ хозяйки большого дома Паолы Форрест. А вот я вообще не вижу здесь никаких противоречий. К тому же необходимо брать во внимание эпоху, когда была создана эта книга (1915 год), и я бы хотел заметить, что все романы начала XX века пропитаны подобной «интеллигентской скукой», так что в этом нет ничего примечательного, а уж тем более странного.

По моему мнению, в этом романе Джек Лондон поставил вопросы, остающиеся актуальными и для читателей XXI века, при этом чтение его вполне можно назвать легким и приятным.

И традиционно моя любимая цитата из книги: «Я люблю тебя не безумно, но уверенно».

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев