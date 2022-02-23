Филеас Фогг и Паспарту посмотрели на Приморье сверху Уникальный полет на воздушном шаре состоялся в Приморье. Он был приурочен к 150-летию романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней», а пассажиры необычного транспортного средства вообразили себя героями знаменитой книги.

Акция «Полет на воздушном шаре «Русский самовар» была организована при поддержке краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Приморского края (ОИАК). Поводом для ее проведения стало 150-летие романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней», а одним из амбассадоров (послов) мероприятия стал 59-летний правнук писателя Жан Верн, уточняет пресс-служба ОИАК. Кроме того, необычный полет был приурочен к предстоящему всемирному флешмобу-кругосветке «Русский самовар», который пройдет 11 июня 2022 года на всех шести континентах и в разных странах мира с эпицентром событий во Владивостоке.

Акция прошла 8 февраля, в день рождения основоположника жанра научной фантастики. Воздушный шар поднялся в небо возле села Борисовка под Уссурийском. В его корзине собралась команда из пяти человек, а также необычные вещи – самовар с уникальной биографией, коротковолновый радиолюбительский передатчик и специальные почтовые выпуски, посвященные воздухоплавательной экспедиции. Аэростат, пролетев 13,6 км на высоте 1,5 тысячи метров, приземлился недалеко от села Красный Яр. Длительность полета составила 55 минут 29 секунд.

В полете участвовали президент Международного клуба культурных инициатив «Русский самовар», коллекционер старинных самоваров Александр Гетманов, исследователь-путешественник, историк почты Валерий Сушков, пилот аэростата Андрей Книга, профессиональный радист и прямой потомок братьев Лисицыных (которые 244 года назад открыли первое производство самоваров в Туле) Александр Лисицын, а также тележурналист Наталья Зайцева.

Впервые в небе на аэростате при температуре -17 градусов пассажиры выпили горячего чая из настоящего русского самовара. Позже этот самовар отправят почтой во Францию, к правнуку Жюля Верна Жану Верну, который отвечает за событийные мероприятия в министерстве культуры Страсбурга.

Кроме того, в полете провели 33 сеанса радиосвязи с российскими и зарубежными радиолюбителями из Приморья, Барнаула, Красноярска и Японии. Состоялся также телемост с Канадой.

Во время полета все участники «переквалифицировались» в героев знаменитого романа. Александр Гетманов примерил на себя образ Филеаса Фогга. Валерию Сушкову оказался близок Жан Паспарту. Роль сыщика Фикса подошла Александру Лисицыну, а Наталья Зайцева перевоплотилась в Нелли Блай – звезду расследовательской журналистики, которая не только повторила достижение героев романа, но и побила их рекорд, совершив кругосветное путешествие на воздушном шаре за 72 дня.

Организаторами необычной воздухоплавательной экспедиции стали Международный клуб культурных инициатив «Русский самовар», Международный клуб путешественников имени Жюля Верна, министерство аэростатной почты, проект «Самоварная и чайная почта», проект «POSTVENTURE & Почтовое приключение» при поддержке ОИАК, Международного сообщества филатуризма и Международного центра путешествий Федора Конюхова.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото пресс-службы ОИАК