В Приморье отремонтируют дороги к популярным пляжам Трассы к местам массового отдыха в Приморье отремонтируют по поручению губернатора края Олега Кожемяко. В список первоочередных объектов на этот год вошли дороги в четырех муниципальных образованиях.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приведут в порядок участок с 7 по 12 километр дороги Киевка – Преображение в Лазовском муниципальном округе.

«Заключить контракт с подрядчиком планируется в марте. Ремонт пройдет и на участке автомобильной дороги Лазо – Заповедный со 2 по 8 километр», – уточнили в ведомстве.

В Находкинском городском округе уже заключен контракт на ремонт автодороги Артем – Находка – порт Восточный на участках с 160 по 161, с 162 по 163, с 165 по 166, на 167 километр – это район микрорайона Врангель.

«В марте подпишем контракт с подрядчиком на ремонт дороги Душкино – Ливадия – Анна с подъездом к Южно-Морскому на участках 0–6 и 15–17 километр», – добавили в минтрансе.

Текущий ремонт пройдет и на дорогах в Хасанском районе. А в 2023 году планируется отремонтировать участок 0–10 километр автомобильной дороги Раздольное – Хасан – Безверхово.

В Большом Камне продолжатся работы по профилированию дорожного полотна, расчистка придорожных кюветов, устранение пучин, ямочный ремонт на дорогах, ведущих к пляжам.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркивают, что уже в течение двух лет благодаря нацпроекту ремонтируется Находкинская трасса, по которой идет основной поток отдыхающих, дороги к Штыковским прудам, хасанское направление.

«За прошлые строительные сезоны дорожники края проделали большую работу в этом направлении. Ее положительно оценивают как жители Приморья, так и гости региона», – отметили в ведомстве.

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта primorsky.ru