На дорогах Владивостока и края повысят меры безопасности Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил профильным ведомствам проработать и реализовать мероприятия, повышающие безопасность на автомобильных дорогах. Соответствующее распоряжение он озвучил на планерном совещании с правительством края. Во Владивостоке в числе первоочередных мероприятий по снижению аварийности проведут по 25 адресам. Этот список сейчас формируют и дополняют новыми адресами.

В рамках ликвидации очагов аварийности во Владивостоке будут ремонтировать и реконструировать дороги, устанавливать новые светофоры, на некоторых участках изменят и скорректируют движение потоков и смонтируют новые знаки. Аналогичные мероприятия проведут и на дорогах края. Перечень адресов и необходимых мероприятий утверждают совместно с ГИБДД по итогам результатов мониторинга и аварийности прошлого года.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко, в 2021 году на дорогах региона зафиксировано снижение аварийности почти на 15 %, снижено и число пострадавших. В то же время на 6 % увеличилось число погибших в автоавариях. По статистике ГИБДД, во Владивостоке число дорожно-транспортных происшествий по итогам прошлого года снизилось почти на 27 %. Но тем не менее в городе остаются места, где регулярно случаются ДТП. Они связаны с несоблюдением скоростного режима, интервалов движения, непредоставлением преимущества автотранспорту, движущемуся по главной дороге.

«За 2021 год во Владивостоке произошло 735 ДТП. Это на 26,8 % меньше, чем в 2020 году. Определены места концентрации ДТП, их будем ликвидировать совместно с городской администрацией», – говорят сотрудники ГИБДД.

Губернатор подчеркнул, что работу по сокращению аварийности на дорогах следует усилить, тщательно проанализировав эффективность принимаемых сегодня мер.

«Необходимо провести анализ эффективности проводимых мероприятий, изучить лучшие практики других регионов, усилить взаимодействие с правоохранительными органами. Еще одно направление – сокращение количества любителей пьяной езды», – заявил Олег Кожемяко, добавив, что решение этих задач определено национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

В администрации Владивостока в соответствии с распоряжением губернатора проработают реализацию дополнительных мероприятий по ликвидации очагов аварийности на большем количестве адресов.

Евгений СИДОРОВ