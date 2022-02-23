Авиаторы уже «распродают» лето Открыта продажа билетов внутрикраевой авиации Приморья на летний сезон

Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов по внутрикраевым направлениям в Приморье на период с апреля по октябрь. Благодаря субсидированию авиаперевозок из краевого бюджета стоимость билетов не превышает 3 тысяч рублей.

На летний период внутрикраевые перевозки представлены следующими маршрутами:

Владивосток – Кавалерово – ежедневно, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, пятницам и воскресеньям – два раза в день, стоимость авиабилета составляет 2 140 рублей;

Владивосток – Дальнегорск – ежедневно, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, пятницам и воскресеньям – два раза в день, 2 586 рублей;

Владивосток – Преображение – пять раз в неделю – во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, 1 761 рубль;

Владивосток – Пластун – два раза в неделю – по вторникам и субботам, с 1 мая по 30 сентября – во вторник, четверг, субботу, 2 597 рублей;

Владивосток – Терней – ежедневно, 2 987 рублей;

Терней – Амгу – вторник, 920 рублей;

Терней – Светлая – два раза в неделю – четверг, суббота, 1 739 рублей;

Терней – Единка – воскресенье, с 1 мая по 30 сентября – среда, воскресенье, 2 074 рубля;

Дальнегорск – Светлая – два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, 2 631 рубль;

Владивосток – Дальнереченск – с 1 мая по 30 сентября – два раза в неделю, по средам и пятницам, 1 857 рублей.

Также открыта продажа на рейс Кавалерово – Хабаровск, стоимость авиабилета составляет 3 225 рублей, частота выполнения – два раза в неделю, по средам и пятницам, с 1 мая по 30 сентября – по понедельникам, вторникам и четвергам.

В авиакомпании обращают внимание пассажиров на то, что указана стоимость билета в одну сторону, а время вылета следует уточнять заранее.

Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей.

Так, самыми востребованными направлениями в 2021 году, как и на протяжении 2019–2020 годов, стали маршруты самолетов из Владивостока в Дальнегорск, Преображение, Кавалерово и обратно.

«Всего за 2021 год самолетами внутри Приморья воспользовались 33 815 пассажиров, из них 19 588 – совершили перелет в период с мая по сентябрь. Это 58 % от всех пассажиров, перевезенных самолетами по внутрикраевым маршрутам в 2021 году. Рост пассажиропотока наблюдался в июле, августе, сентябре по сравнению с зимними месяцами более чем в 2 раза – с 1500–2000 человек до 4000–4700 человек», – уточнили в ведомстве.

Помимо самолетов внутри Приморья пассажиров перевозят и вертолеты, летающие по двум маршрутам: Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней, а также Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск – Восток – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней.

«Рейсы вертолета востребованы круглогодично, независимо от сезона. За год ими перевезено более 4 тысяч пассажиров. Чаще всего приморцы летали из Тернея в Агзу, Единку, Самаргу и обратно, а также в Дальнереченск из Самарги и Единки и обратно», – рассказали в минтрансе.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru