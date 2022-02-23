Не стремитесь на свободные койки Минздрав Приморья констатирует: госпитализируются только 10 % заболевших COVID-19, остальные лечатся амбулаторно. При этом коечный фонд в ковидных госпиталях сокращать не планируется, информирует пресс-служба краевого правительства.

Все дело в том, что медики пока не фиксируют снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся около 18 тысяч пациентов. О том, как проводится их лечение, рассказала начальник отдела оказания помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморья Евгения Шутка на брифинге 18 февраля.

Как отметила представитель минздрава, количество пациентов в амбулаторных инфекционных центрах снизилось. Это связано с тем, что изменился порядок оказания медпомощи.

– Поскольку «омикрон» дает в основном легкие формы, сейчас человек, почувствовав симптомы заболевания респираторной инфекцией, может позвонить на номер 122. Оператор после первичного опроса передает данные в поликлинику, оттуда пациенту перезванивает медицинский работник, уточняет его состояние. По результатам этого опроса может быть принято одно из трех видов решений: направление врача на дом, приглашение в АИЦ либо пациент может остаться на дистанционном мониторинге, – объяснила Евгения Владиславовна.

Она также подчеркнула, что звонок на 122 не гарантирует автоматического открытия дистанционного больничного листа – только доктор выбирает тактику оказания помощи в каждом случае индивидуально.

– Если у медработника при опросе возникла необходимость провести осмотр, он имеет право пригласить пациента в поликлинику, чтобы назначить дополнительное обследование или корректирующее лечение, – уточнила доктор Шутка.

Говоря про ковидные госпитали, она отметила, что коечный фонд сокращаться не будет, поскольку остается немало пациентов, нуждающихся в госпитализации.

– Коечный фонд занят на 78-80 %. Несмотря на то что «омикрон» дает в большей степени легкие формы течения, все же остаются пациенты с тяжелыми формами заболевания. И пока не будет спада заболеваемости, сокращение коечного фонда не планируется, – подчеркнула Евгения Шутка.

Говоря о временной приостановке диспансеризации и профилактических осмотров, представитель минздрава отметила, что эта плановая помощь ограничена в связи с ростом заболеваемости, но, как только медики увидят снижение, диспансеризация вновь будет доступна.

– Мы должны гарантировать пациенту безопасное прохождение профилактических осмотров, – уточнила она. – При улучшении эпидемиологической ситуации вновь откроем диспансеризацию, пока рассчитываем на 15 марта.

Справка «В»

По данным краевого оперативного штаба на 21 февраля, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 1 552 новых случая коронавируса (из них во Владивостоке – 913), всего с начала пандемии – 140 186 (из них в столице региона заразились 82 572 человека).

Выздоровели за минувшие сутки 1 694 человека, всего на данный момент с болезнью справились 111 597 приморцев.

Четверо скончались, всего от ковида в крае умерли 1 790 человек.

Отметим также, что сегодня в 24 медорганизациях края развернуты 2 908 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Тем временем количество вакцинированных от коронавируса в Приморье на данный момент составляет 1 004 478 человек (во Владивостоке – 372 тысячи, это 71,05 % от установленного планового показателя, он составляет 523 630 человек). Минздрав края напоминает о необходимости вакцинироваться от COVID-19 – даже если после прививки не удастся избежать заражения, вакцинация гарантирует более легкое течение заболевания. Не стремитесь попасть на больничные койки.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru