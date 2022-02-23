Приморцы поддержали решение президента о признании ДНР и ЛНР На своем февральском заседании депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали историческое решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР.

Все фракции в приморском парламенте единогласно поддержали решение главы государства и заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, с которым он выступил в ходе февральской сессии. Он отметил историческую важность экстренного заседания Совета безопасности РФ, по итогам которого президент нашей страны Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Мы знаем, что с 2014 года на территории этих республик совершаются массовые убийства, акты терроризма, гибнут мирные люди, граждане лишены элементарных условий для нормальной жизни, – сказал Олег Кожемяко. – Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, где проживают наши сограждане – более 800 тысяч россиян, которые терпят бедствие. Поэтому прошу депутатов поддержать эти решения и направить обращение к руководству страны».

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик назвал подписание президентом Российской Федерации указа о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а также договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством двух этих республик значимым для всех политическим событием. «Оно стало не только реакцией президента на обращения руководителей ЛНР и ДНР, но и ответом на обращение к нему Государственной думы Российской Федерации, в котором депутаты призвали признать эти республики. Это логический и правильный шаг, который ставит точку в целой эпохе неопределенности и открывает новые возможности для развития архитектуры безопасности в Европе. Но главное, жители этих республик получают возможность свободно жить, растить и воспитывать своих детей, трудиться под защитой Российской Федерации», – отметил спикер краевого парламента Александр Ролик.

Руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев: «Шесть лет назад я сам был в Донецке и Луганске с гуманитарной миссией и видел всю трагедию русского мира, которую там сотворили неонацистские бандеровские формирования.... Мы поддерживаем решение о признании независимости Донецкой и Луганской Республик и благодарим правительство страны за такое своевременное решение».

Евгений СИДОРОВ