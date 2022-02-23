Уважаемые приморцы, дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля мы чествуем тех, для кого самоотверженность, доблесть и смелость не просто слова, а девиз всей жизни. Это праздник всех, кто защищал и защищает нашу великую страну, кто вписал свои имена в славную летопись России.

Наша история богата примерами стойкости и отваги, а честь и патриотизм во все времена были главными качествами российских воинов. Сегодняшние защитники Отечества достойно продолжают традиции своих предков, обеспечивают безопасность страны, сохраняют мир и спокойствие граждан, гарантируют нерушимость наших границ.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Приморского края А. И. РОЛИК