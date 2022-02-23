Уважаемые военнослужащие и ветераны! Дорогие жители Владивостока! Примите самые искренние слова поздравлений по случаю Дня защитника Отечества.

23 Февраля – праздник, который ассоциируется у нас с мужеством и отвагой, решительностью и благородством. Это день тех, кто несет ответственность за благополучие Родины и готов в любой момент встать на защиту ее интересов.

Владивосток по праву может гордиться своими защитниками – теми, кто основал наш город, кто боролся за независимость России много лет назад и преданно служит Отечеству сегодня. Именно поэтому приморская столица носит гордое звание города воинской славы.

Желаю всем защитникам Отечества мирного неба над головой, крепкого здоровья и веры в себя. Пусть рядом всегда будут самые дорогие сердцу люди и верные друзья.

С праздником!

Глава города Владивостока К. В. ШЕСТАКОВ