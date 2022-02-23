Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления с праздником мужества и доблести – Днем защитника Отечества!

В этот важный для многих поколений россиян праздник мы поздравляем не только тех, для кого служба стала призванием, но и всех, кто ежедневным трудом доказывает любовь к Родине, помнит и чтит подвиги всех поколений защитников нашей страны. Тех, за чьей спиной спокойствие и безопасность не просто слова, а гарант уверенности в завтрашнем дне, – отцов, братьев, мужей и сыновей. Каждый приморец, независимо от того, находится он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей Родины, своих близких.

И, конечно, с особой благодарностью мы сегодня обращаемся к ветеранам, обещая хранить память о великих подвигах наших земляков, передать ее нашим детям, провести их по дороге этой гордой любви к своему Отечеству. Так, чтобы все дела подрастающих поколений были направлены на то, чтобы сделать Приморье местом, достойным трудов его героев!

Я еще раз поздравляю всех вас с этим важным праздником! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в выполнении ответственных задач на благо Приморского края и всей России! С праздником!

Губернатор Приморского края О. Н. КОЖЕМЯКО