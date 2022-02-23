Более 1 миллиона приморцев вакцинировались от коронавируса COVID-19 В Приморье с начала пандемии и по состоянию на 21 февраля 1 004 478 человек прошли вакцинацию от коронавируса, в том числе однокомпонентным препаратом и вакциной для подростков «Спутник М». Завершили иммунизацию 756 835 жителей края.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отмечают, что за последние сутки зафиксировано 1 552 новых случая заболевания COVID-19, нарастающим итогом – 140 186. На амбулаторном лечении остаются 18,5 тысячи приморцев.

«Сейчас также очень важно своевременно пройти ревакцинацию – через полгода после первой иммунизации или после перенесенного COVID-19», – подчеркивают в минздраве Приморья.

Врачи отмечают, что в пятую волну новой коронавирусной инфекции вакцинированные пациенты переносят заболевание легче и выздоравливают за 3-4 дня.

Кстати, более 500 студентов всех пяти филиалов Владивостокского базового медицинского колледжа пришли в медучреждения Приморья в период роста заболеваемости COVID-19. Часть из них трудоустроена, другие выполняют программу производственной практики.

В частности, студенты вторых-четвертых курсов медицинского колледжа работают в регистратурах поликлиник для взрослых и детей, доврачебных кабинетах, прививочных пунктах, помогают медикам отрабатывать сообщения с горячей линии службы 122 и др. Некоторые работают в красной зоне.

Сергей ПЕТРОВ