QR-коды введут на такси в Приморье Разрешение на работу такси приморцы смогут проверить по QR-коду. Это позволит обезопасить себя от услуг нелегальных перевозчиков.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи, новая форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Приморского края будет содержать специальный QR-код.

«Пассажир, просканировав код любым современным смартфоном, сможет проверить действительность данного разрешения, тем самым обезопасив свои поездки», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты ведут разработку информационной системы по автоматизации процесса выдачи разрешений с QR-кодом. Ввод в эксплуатацию информационной системы планируется во втором квартале этого года.

Сергей ПЕТРОВ