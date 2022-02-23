Мост на Попов уже обсуждается Столице Приморского края напишут план развития до 2036 года

В мастер-плане Владивостока предусмотрят строительство моста на остров Попова. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, отвечая на вопрос граждан во время прямого эфира.

Новый мастер-план как стратегия роста новых пространств и стратегия оптимизации существующих территорий будет рассчитан до 2036 года с четким планом на каждые 5 лет. Первый этап предусматривает реконструкцию набережных и общественных зон, ремонт дорог. Также до 2024 года завершится строительство музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской.

Второй этап мастер-плана, рассчитанный до 2028 года, включает в себя строительство первого этапа ВКАД и различных объектов на Русском острове. После реализации этих проектов начнутся работы по проектированию и строительству моста на остров Попова.

Как подчеркнули в администрации Владивостока, мост станет толчком для развития инфраструктуры островной территории города, а также будет способствовать увеличению туристического потока.

Отметим, что на сегодняшний день для консолидации всех ранее разработанных стратегий и мастер-планов отдельных районов города и формирования четкого вектора развития Владивостока создана команда, включающая экспертов-градостроителей, представителей правительства региона и мэрии, Минвостокразвития, Союза архитекторов России и общественности. Определен ключевой партнер – ВЭБ.РФ, который будет финансировать эту работу. Технический партнер – институт «Стрелка» – обладает одной из самых прогрессивных технических баз в стране.

В проекте мастер-плана определены основные вызовы, такие как отток населения из региона, отставание от городов-лидеров по качеству комфортной среды, баланс городской экономики, высокая нагрузка на инфраструктуру и другие. Цели, которые сейчас находятся в процессе обсуждения, – это вхождение Большого Владивостока в топ-15 крупнейших агломераций России к 2035 году, включение города в список кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, привлечение минимум 1 триллиона рублей инвестиций, создание минимум 10 миллионов квадратных метров нового жилья.

Мастер-план представят президенту Владимиру Путину в сентябре этого года во время Восточного экономического форума.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru