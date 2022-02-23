От грандиозных жадин до непроходимых нытиков: недостатки знаков зодиака Астрологи рассказали о главных недостатках и слабых местах каждого знака зодиака

Идеальных людей не существует. У каждого знака зодиака есть свои особенности и недостатки, своя ахиллесова пята. Астролог Ольга Архангельская назвала слабые стороны каждого представителя зодиакального круга. Портал FTimes узнал, что именно является ахиллесовой пятой знака.

Овен

Овны невероятно упрямы. Если они не хотят чего-нибудь делать, то их никто не сможет заставить. Бесполезно переубедить в чем-то таких людей, как и спорить с ними. Они не передумают и даже окажут еще большее сопротивление.

Телец

Тельцы – самые большие скупердяи. Их жадность просто грандиозна. Они складывают копейку к копейке и не покупают даже самые необходимые вещи. Ходят в старой одежде, отказывают себе во вкусной еде, гоняются за акциями и распродажами. При этом жалуются на тяжелое финансовое положение, даже если все у них хорошо.

Близнецы

Близнецы чувствуют себя как рыба в воде в сплетнях, слухах и различных чужих секретах. Если им станет известна какая-то тайна, то она тут же перестанет быть таковой и окажется достоянием общественности. Также Близнецы крайне легкомысленны. Они могут разом спустить все имеющиеся у них деньги, могут закрутить в одночасье несколько романов.

Рак

Минусы Раков – холодность и скрытность, и это отталкивает их собеседников. Раки не способны утешить, поделиться советом или рассказать шутку. Наконец, это очень обидчивые и злопамятные люди, которые, однако, это очень хорошо скрывают.

Лев

Вот знак зодиака, представители которого думают, что они идеальны, профессионалы в своей сфере, самые лучшие люди на Земле. Однако это не совсем так. Именно самоуверенность и высокомерие – главные недостатки Львов. Кроме того, они те еще льстецы и скажут все, что вы хотите от них услышать, только бы получить для себя выгоду. О настоящем мнении Льва вы никогда не узнаете.

Дева

У Дев, как и у Львов, неадекватная самооценка, но в противоположную сторону. Они, наоборот, в себе не уверены, не знают себе цену и не видят свои положительные стороны. Из-за этого они могут оказаться на низкооплачиваемой работе или выбирают супругов, которые их унижают. При этом Девы считают, что они не заслуживают другого обращения и терпят такое отношение и положение дел.

Весы

Весы ранимы, капризны и обидчивы. Они из-за пустяка устраивают настоящие скандалы, обижаются на пустом месте. Они ссорятся так горячо и с такой самоотдачей, что об их конфликте узнают все вокруг. Конечно, после ссоры Весы чувствуют дискомфорт и внутренне себя едят, но во всеуслышание собственную вину никогда не признают.

Скорпион

Слабое место Скорпионов – их необязательность. Они постоянно опаздывают, не выполняют обещания, затягивают сроки работы. Кроме того, они критикуют всех и вся и лезут к окружающим с непрошеными советами.

Стрелец

Стрельцы очень утомляют и родных, и самих себя. Из-за чрезмерной активности они делают ненужные вещи и подбивают на это окружающих. Эти люди уверены, что всем суждено быть активистами и трудоголиками. В итоге они крайне требовательны и к себе, и к другим, особенно к своим детям.

Козерог

Козероги ноют по любому поводу. Возникает ощущение, что у них просто невыносимая жизнь: работа отвратительная, здоровье ужасное, родные и близкие люди не хотят их понять. Однако помощь они при этом не примут. В общем, как бы плохо Козерогам ни было, они не пожелают ничего менять.

Водолей

Водолеи нуждаются в ком-то или чем-то, кого или что могут обожать. Им жизненно необходимо хобби. Своими увлечениями Водолеи утомляют окружающих. Ведь с ними нереально о чем-то другом говорить, кроме того, что нравится им самим. И не ждите от этих людей сочувствия или поддержки. Они живут в своем мире, и даже родители из них не самые хорошие. Ведь они считают своих детей настоящим произведением искусства и во всем им потакают, чрезмерно балуют их.

Рыбы

Поговорив с Рыбами, вы вдруг узнаете, в каком невыносимом обществе все живут. Окружающие, оказывается, очень злые и грубые люди, а вот Рыбы практически святые, бедные, несчастные и всеми обиженные. Одним словом, Рыбы – настоящие пессимисты и зануды. После общения с ними одолевают уныние, тоска и разочарование. Именно эти люди чаще всего бывают токсичными. Наконец, они крайне непостоянны и очень редко выполняют данные кому-то обещания.

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