Мэрия определилась с районом, который станет первым в программе реновации На днях микрорайон Голубиная Падь во Владивостоке отметил свой юбилей. 105 лет назад городские власти дали разрешение построить здесь военные голубятни, что и дало название микрорайону.

Развитие города долго проходило мимо этого места. Вокруг вырастали новые районы и студенческие городки, прокладывались автомагистрали, район «обкусывали» по краям различные проекты, но Голубиная Падь, словно оправдывая свое название, в целом сохраняла свой далеко не презентабельный облик. И вот настала пора менять и эту часть Владивостока. Кстати, весьма привлекательную с точки зрения застройки. Центр города, как-никак. Именно с Голубиной Пади стартует программа реновации столицы Приморья и округа.

Реновацию Владивостока предлагается начать с части Голубиной Пади – территории в границах улиц Некрасовской, Чехова, Гоголя и Крылова. Сейчас здесь, на территории около 15 га, живут, наверное, не более 150-200 человек. Это довольно убогий частный сектор. Вода – из колонки, удобства – на улице. Улицы с разбитыми дорогами. Дома преимущественно старые и ветхие, имеются руины. Многие деревья так и стоят более года обломанные после ледового шторма. Ближе к Гоголевской развязке – недавно сгоревший частный дом. То ли от стыда, то ли от тривиального поджога. Пожары здесь случаются странно часто. Особенно перед саммитом АТЭС-2012 тут полыхало, как в лесу в пожароопасный период, – застройщики известны своими подходами к неуступчивым владельцам частных домов. Небольшие кафешки, автостоянки. Захламленные дворы, использованные покрышки, помойки, местами глухие высокие заборы, пустыри заброшенных участков, поросшие сорняками, отдельные клочки возделываемых огородов...

Голубей сменят литераторы

Поскольку все это в «яме» – в овраге, развернутом к северо-западу, то светлеет и темнеет здесь раньше, чем в многоэтажках, которые находятся по соседству на склонах сопок. Само по себе это неудачное место для сохранения долголетия – со всех сторон находятся шумные городские трассы, на которых часто возникают автомобильные пробки.

С выхлопами машин на все, что здесь есть, оседает вся таблица Менделеева с ее вредными элементами. Загрязнение воздуха здесь серьезнее, чем в других частях города. И оно не щадит легкие горожан – и тех, кто в этом месте живет, и тех, кто учится или работает.

После осуществления реновации в этой части Голубиной Пади, как считают ее инициаторы, смогут постоянно жить около 6 200 человек. Будет построено 185 730 кв. метров жилья и примерно столько же помещений нежилого назначения – под офисы, торговлю, бытовые услуги, машино-места и пр.

Заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер сообщил, что сегодня уже имеется мастер-план реновируемой территории и подписана дорожная карта. То есть проекту дан зеленый свет. Однако известно, что разрешения на строительство пока не даны, хотя застройщик заявил, что в этом году (в сентябре – ноябре) он уже собирается приступить к осуществлению первой очереди заявленного проекта.

Вся деятельность по подготовке площадки к реновации пока ограничилась забором со стороны ул. Некрасовской, на котором недавно появились банеры, презентующие реновацию, да трудными переговорами с владельцами небольших частных участков, которые необходимо выкупить или компенсировать каким-либо иным способом. Причем, как утверждается, переговоры идут без какого-либо принуждения. По большей части застройщикам удалось договориться по земле, и там, где с этим уже понятно, ведутся проектирование и подготовка к строительным работам.

Частное дело

Реализовывать проект, названный «Кварталом литераторов», будут частные инвесторы. На них ложится и практически вся работа по подготовке площадки под строительство. Участие города и края в проекте – в основном моральная поддержка. Плюс приятно, что наверх, в столицу, уже можно отрапортовать, что в городе начинается реновация.

Предполагается, что новая застройка будет переменной высотности. В основном 7-9 этажей. Однако, судя по эскизам, возникнут здания и в 17 этажей на высоком стилобате, где будут располагаться встроенные парковки. Появятся детский сад, какие-то общественные дворовые пространства, спортивные площадки, променад с малыми архитектурными формами, обновится дорожно-уличная сеть. Но не все сразу.

Известно, что представитель компании СК «Система», которая стала инициатором проекта реновации, сказал, что проект будет реализован в течение 8–9 лет. То есть сократить для горожан период «строительного дискомфорта» вблизи этой стройки до 2-3 лет пока не планируется, хотя было бы желательно. Притом что современные технологии при хорошей организации реализации проекта позволяют застраивать такие участки намного быстрее.

Наверное, чтобы ускорить сроки реновации Голубинки, городу стоило бы подключить дополнительных застройщиков. Пока в проекте помимо СК «Система» собирается участвовать Global Development Company, имеющая здесь свой участок. Но, вероятно, с удовольствием к ним мог бы присоединиться и ВГУЭС, испытывающий определенные трудности с участками для своего развития.

Пока непонятно с вхождением в проект территории участка между улицами Крылова и Щедрина, где располагаются АО «Ливония» и несколько других землевладельцев помельче. То, что этот «хламушник» городу тоже надо заменять более эффективной современной застройкой, вполне понятно, но в планах ли это? Известно, что представители АО «Ливония», участвуя в обсуждениях нового генплана и ПЗЗ города, стали одними из инициаторов реновации, предложив изменить зону застройки «Квартала литераторов» с малоэтажной на высотную. Надо полагать, этот участник процесса пока не выложил свои карты или же ему пока нечего сказать.

По транспорту есть вопросы

Проектировщики считают, что самой большой проблемой реновации этого района является транспортная. Проект должен резервировать полосы на будущее расширение дорог на ул. Некрасовской и Гоголя. Рано или поздно это надо будет делать, и новая застройка в пределах «Квартала литераторов» не должна стать этому препятствием. А люди в будущем должны будут мириться с близостью городских магистралей. Собственно, им выбирать: жить им здесь или не жить.

К этому, оказывается, как-то «забыли», что генпланом города предусматривается выход в этом районе северного портала автотуннеля с ул. Светланской, что очень важно для развития улично-дорожной сети города. А это должно исключить часть планируемой застройки (об этом мы расскажем в следующем номере «В» в материале профессора Валентина Аникеева).

Проектами отдельных зданий или групп зданий предусматриваются встроенные парковки. Но достаточно ли их окажется? Ведь при нашей высокой автомобилизации города жителям самого квартала может потребоваться 2500–3000 автомест. А многоуровневые просторные автопарковки здесь нужны не только для них, но и для многих, кто ежедневно приезжает на работу сюда и даже в центр города.

«Идеальное место для парка»

По откликам горожан на заявленную реновацию Голубиной Пади, проект станет еще одним фактором, который приведет к транспортному коллапсу на этой территории. Тысячи новых жителей на ней, многие из которых автомобилисты, еще больше усилят ежедневную нагрузку на улично-дорожную сеть в центре города. Кроме того, вероятно, в этом районе могут возникнуть проблемы с дополнительными нагрузками на инженерные сети. Поэтому не стоит тянуть в центр еще один спальный район. Лучше хорошо подумать о том, что на этом месте для города и горожан будет нужнее.

«Это идеальное место для парка. Снести все халабуды, дать людям жилье, выровнять рельеф, посадить деревья погуще, и для потомков будет прекрасный парк в центре города», – отмечает в комментариях к информации о реновации Голубиной Пади один из бывших жителей города.

Другой добавляет, что там можно было бы разбить велодорожки, детские площадки и аттракционы. Третий вспоминает, что когда-то на этом месте обещали студенческий стадион. А какой-то скептик полагает, что для парка там места маловато – только сквер.

Некий Хитрый заяц высказывает подозрения, что все довольно прозаично: «Реновация – какое громкое слово! По факту в Приморье это будет просто легальный путь забрать у собственника кусок земли ниже рыночной стоимости и застроить его очередным ТЦ».

Другие предполагают, что в таком месте выгоднее все же строить не магазины, а дома с квартирами-студиями, которые сегодня уходят влет. Причем строить как можно выше, чтобы получить выгоду побольше. В любом случае строительство будет идти под реального покупателя и его кошелек. А цену квадрата предугадывают в 250 тысяч рублей только в начале проекта. Много квадратов по такой цене сегодня не покупают.

В итоге в центре города под маркой реновации может быть построено очередное гетто для тех, кто не может себе позволить нормальное просторное жилье, а вынужден покупать или арендовать комнату. Вообще, люди побогаче предпочитают сегодня во Владивостоке покупать квартиры с видами на море, а здесь таких видов не будет. То есть в Голубиной Пади будут жить относительно бедные «голуби», а реально богатые «орлы» – на Орлиной сопке, где и видно дальше, и воздух чище.

Некоторые высказывают недоумение, почему для рекламы реновации этой территории используются символы города и края, притом что это исключительно частный проект, и почему такие проекты вообще не выносятся на общегородские референдумы. Полагают, что на картинках все выглядит красиво, но в итоге, как это часто бывает, построят совсем другое – не то, что обещают.

В общем, такое впечатление, что в откликах на одну положительную оценку идеи реновации Голубиной Пади приходится 8–10 отрицательных или скептических. Однако пока непонятно, в какой степени эти мнения могут повлиять на будущее этой бесхозной городской территории.

Виктор КУДИНОВ

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