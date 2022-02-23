Янки в ракетном прицеле Накануне Дня защитника Отечества 70-летний юбилей отметило ударное соединение надводных кораблей Тихоокеанского флота

Накануне Дня защитника Отечества 70-летний юбилей отметило ударное соединение надводных кораблей Тихоокеанского флота – 175-я бригада эскадренных миноносцев. Ее правопреемником и нынешней грозой всех непрошеных гостей в дальневосточных водах является 36-я Краснознаменная дивизия надводных кораблей Приморской флотилии ТОФ.

Премьера с минной постановкой

В разгар холодной войны причиной для формирования во Владивостоке бригады эсминцев явилась необходимость стремительного пополнения и обновления 5-го флота ВМФ из-за сложной международной обстановки в АТР, а также полыхавшей на Корейском полуострове войны между коммунистическим севером и капиталистическим югом. Поэтому на ТОФ в первые недели 1952 года эсминцы «Вкрадчивый», «Вразумительный», «Вдумчивый» и «Вольный» были сведены вместе.

Новое соединение надводных кораблей первоначально базировалось во Владивостоке на 33-м причале. Уже в следующем году оно успешно выполнило задачи минной постановки в Японском море у берегов Северной Кореи, что позволило разрушить планы ВМС США по проведению десантных операций и обстрелов наземных частей северян от Вонсана до советской границы.

1 апреля 1956 года 175-ю бригаду включили в состав 14-й дивизии крейсеров ТОФ, а еще через год перевели из Золотого Рога в бухту Абрек залива Стрелок.

60 лет назад соединение стало пополняться кораблями с ракетным оружием на борту – противокорабельными и крылатыми ракетами. За короткий срок флот усилили эсминцы «Веский», «Вызывающий», «Возбужденный» и «Выдержанный». Следом пришла серия больших ракетных кораблей – «Гордый», «Упорный» и «Неудержимый» (их строили на Амурском ССЗ в Комсомольске-на-Амуре). Позднее к ним присоединились ракетные крейсера «Адмирал Фокин», «Варяг», «Владивосток», «Севастополь» и ряд других надводных кораблей I ранга.

Янки в ракетном прицеле

С такой силой потенциальному противнику приходилось считаться. Был случай, когда в Японском море в советские территориальные воды направлялась американская эскадра во главе с авианосцем «Энтерпрайс». Ему наперерез в гордом одиночестве рванул БРК «Гордый», который с воздуха прикрывали истребители. Попав в прицелы наших ракет, янки моментально развернулись на обратный курс.

Однако самое опасное противостояние в холодной войне между ТОФ и 7-м флотом США произошло в начале 1968 года. Оно связано с инцидентом с американским разведывательным кораблем «Пуэбло», который вел разведку баз и портов КНДР. 23 января северокорейские сторожевые и торпедные катера в своих водах окружили и обстреляли «Пуэбло», захватили его в плен и привели в порт Вонсан. 82 американских моряка были помещены в тюрьму.

Вскоре у побережья Корейского полуострова ВМС США сосредоточили 32 надводных корабля, в том числе 3 ударных авианосца, 9 дизельных и атомных подводных лодок. В дополнение к американским кораблям развернулся южнокорейский флот с двумя десятками вымпелов.

Советская сторона не могла оставаться в стороне от возникшего конфликта. Во-первых, от района маневрирования американской армады до Владивостока было всего около 100 км. Во-вторых, у СССР с КНДР был заключен договор о взаимном сотрудничестве и военной помощи. В любой момент могли начаться боевые действия.

Оперативно отреагировал на возникшую ситуацию и взял всю полноту ответственности на себя командующий ТОФ адмирал Николай Амелько. Флот был переведен в боевую готовность. В районе маневрирования авианосцев США было развернуто 27 наших подводных лодок, вели разведку самолеты. К порту Вонсан отправился отряд кораблей 175-й бригады под командованием командира 10-й оперативной эскадры контр-адмирала Николая Ховрина. Для ведения боевых действий вывели в море крейсера «Варяг» и «Адмирал Фокин» (по 16 крылатых ракет П-35 на каждом), эсминцы «Упорный», «Вызывающий» и «Веский». Штаб развернули на «Варяге». Отряду был отдан приказ: «Открывать ответный огонь при явном нападении на наши корабли».

Принятые меры сработали. США отказались от идеи проведения военных силовых акций в Корее. 6 февраля 1968 года ударная группа во главе с авианосцем «Энтерпрайз» по приказу президента Линдона Джонсона убыла из района маневрирования.

Под Андреевским флагом по морям-океанам

В 1980-х годах бригада стала самым крупным и наиболее мощным соединением надводных кораблей ВМФ СССР. В добавление к имеющимся на службу встали тяжелые авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Фрунзе» («Адмирал Лазарев»). Некоторое время в состав бригады входил и нынешний флагман ВМФ России – ТАРКР «Петр Великий». Они гордо несли Андреевский флаг по морям и океанам, с дружественными визитами посетили десятки портов за рубежом.

Корабли соединения выполняли задачи боевой подготовки у родных берегов, несли боевую службу во всех районах Мирового океана от Арктики до Антарктиды и от Африки до Америки. Школу мужества в суровых океанских походах прошли десятки тысяч мужчин со всего Советского Союза. Бригада являлась передовым отрядом ТОФ и ВМФ СССР в годы холодной войны и участвовала в разрешении военных конфликтов в различных районах земного шара. Вот лишь некоторые примеры.

В ходе третьей индо-пакистанской войны, связанной с войной за независимость Бангладеш с марта 1971 года по июнь 1972 года, корабли 175-й бригады одним своим присутствием в Индийском океане удержали многие горячие головы за рубежом от безрассудных поступков. Находясь в районе боевых действий, они обеспечили невмешательство эскадр ВМС США и Англии в очередной военный конфликт. Основой отряда являлись крейсера «Варяг» и «Владивосток», противолодочник «Строгий», эсминцы «Возбужденный» и «Веский».

В июле 1978 года эсминец «Веский» выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Эфиопии, артиллерийским огнем поддерживал правительственные войска в боях с сепаратистами Эритреи в районе порта Массуа. 16 членов экипажа были награждены за эту операцию орденами и медалями СССР.

Во время ирано-иракской войны в Персидском заливе с 1987-го по 1990 год корабли ТОФ без потерь и повреждений осуществили в 178 конвоях проводку 374 торговых судов.

Это далеко не полный перечень событий, в которых участвовало соединение на боевой службе в Тихом и Индийском океанах.

Шпион, выйди вон!

В июне 1990 года 175-ю бригаду преобразовали в 36-ю Краснознаменную дивизию ракетных кораблей. В настоящее время она входит в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, с 1 октября 2013 года местом базирования соединения вновь стал 33-й причал во Владивостоке. Экипажи кораблей принимают постоянное участие во всех крупномасштабных учениях сил ТОФ, а также в международных военно-морских учениях, таких как «Индра», «Морское взаимодействие», «Тихоокеанский орел», «Римпак», «Сарекс» и других.

Гвардейский ракетный крейсер с гордым именем «Варяг» проекта 1164 остается флагманом и лучшим кораблем на Тихоокеанском флоте. Только теперь он еще является обладателем ордена Нахимова, полученного за успешную службу в Восточном Средиземноморье и действенную поддержку Сирийской Арабской Республики в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Крейсер вооружен 16 противокорабельными ракетами «Вулкан», зенитно-ракетным комплексом «Форт», зенитными ракетами «Оса», 10 торпедами. Прямо сейчас «Варяг» в составе группы кораблей ТОФ участвует в дальнем многомесячном походе и на прошлой неделе принял участие в крупных маневрах у берегов дружеской нам Сирии, за которыми наблюдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Все еще находится в строю ракетный эсминец «Быстрый». На его борту имеется 8 противокорабельных ракет «Москит», 48 зенитных управляемых ракет «Ураган» и 4 торпеды. Он несет дежурство у родных берегов.

В состав дивизии после модернизации возвратился фрегат «Маршал Шапошников». Обновленный корабль стал носителем комплексов ударного ракетного оружия «Калибр» (16) и «Уран» (8), также на него планируется установить современные крылатые ракеты «Оникс» (16). Фрегат получил новые артиллерийские установки и торпеды (8), зенитные комплексы «Кинжал» (64) и радиотехническое вооружение.

Уже существует принципиальное решение по проведению на Дальзаводе ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 – большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». А потом дойдет очередь до оставшихся в строю «Адмирала Трибуца» и «Адмирала Пантелеева». Пока они имеют на борту противолодочные (8) и зенитные (64) ракеты, артустановки и торпеды (8).

«Маршал Шапошников» прославился тем, что 5 мая 2010 года в 500 милях от побережья Африканского Рога его экипаж освободил от захвата сомалийскими пиратами танкер «Московский университет». Российские моряки не пострадали, а вот десять вооруженных бандитов в ходе стремительной операции были захвачены в плен. А совсем недавно, в начале февраля, фрегат выгнал из территориальных вод РФ у Курильских островов атомную многоцелевую субмарину типа «Вирджиния», шпионившую за нашими учениями в Охотоморье.

В конце 2020 года американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся на 2 км в территориальные воды России в Японском море. Нарушение остановил «Адмирал Виноградов». Он направил «Маккейну» предупреждение о том, что готов пойти на таран, и взял курс на сближение с наглецом. Однако американцы трусливо сбежали.

Время корветов с «Калибрами»

С 2017 года соединение начало пополняться надводными кораблями новых проектов. На ПАО «Амурский судостроительный завод» построены корветы «Совершенный» (на его борту даже побывал Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин), «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

29 декабря 2021 года в состав ТОФ был принят прибывший из Санкт-Петербурга корвет «Гремящий», построенный на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». В первой половине февраля 2022-го они вместе с кораблем управления «Маршал Крылов» и «Маршалом Шапошниковым» успешно проявили себя на масштабных учениях ТОФ в Охотском море и первыми пусками ракет поразили все надводные и воздушные цели.

В этом году судостроительная отрасль РФ поставит еще один корвет «Резкий», а в Комсомольске-на-Амуре недавно заложили однотипные корабли II ранга «Грозный» и «Бравый» с планируемой передачей флоту в 2026 году. До этого срока на ТОФ поступят строящиеся в данный момент корветы «Буйный», «Резвый», «Стремительный» и «Ретивый». Вооружение каждого будет состоять из 8 противокорабельных ракет «Уран», 12 зенитных управляемых ракет «Редут» и 8 ракето-торпед «Пакет».

Постепенно в состав дивизии планируется ввести новейшие фрегаты проекта 22350М «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Юмашев», все три уже строятся на «Северной верфи» (на церемонии их торжественной закладки также присутствовал Владимир Путин). Каждый из них получит на борт 32 крылатых «Оникса» и/или «Калибра», 32 зенитных «Редута» и 8 ракето-торпед «Пакет».

Все это вселяет уверенность, что прославленное соединение и дальше сможет блестяще выполнять учебно-боевые задачи и гордо нести Андреевский флаг в различных районах Мирового океана.

Имена

Первым командиром 175-й бригады эсминцев стал контр-адмирал Леонид Балякин. В 1945 году, на исходе Второй мировой войны, он участвовал в разгроме японской военщины. Удостоен звания Героя Советского Союза за смелые и профессиональные действия на командирском мостике сторожевика «Метель» при поддержке высадки десанта в портах Сейсин и Одецин.

В прославленном соединении служили или возглавляли его многие достойные офицеры. Некоторые в дальнейшем стали известными флотоводцами. В их числе вице-адмиралы Владимир Пепеляев, Николай Мартынюк, Сергей Липилин, Евгений Литвиненко, адмиралы Михаил Абрамов, Александр Носатов, Виктор Чирков, Николай Ховрин, Михаил Хронопуло, Владимир Высоцкий, адмирал флота Феликс Громов и многие другие.

Бригада и дивизия уже семь десятилетий являются настоящей кузницей опытнейших офицеров всех уровней вплоть до командующих флотами, флотилиями и главнокомандующих ВМФ.

Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, капитан I ранга в отставке, член Русского географического общества

Фото:

Минобороны РФ, из архива автора