Ралли «Кто на чем» Ежегодное спортивное действо «Тур острова Папенберг» становится все более масштабным

В воскресенье во Владивостоке состоялось ледовое велоралли «Тур острова Папенберг». Впрочем, приставка «вело-» к мероприятию подходит весьма условно, так как участники ралли не только ехали на велосипедах, но и бежали, ехали на лыжах, коньках и на прочем спортивном «инвентаре», в том числе и под парусами.

Как рассказали организаторы мероприятия, велоралли проводится девятый раз подряд начиная с 2014 года и собирает сотни любителей зимнего активного отдыха.

«Возраст участников – от 2,5 до 70 лет. Для детей сформированы короткие дистанции. Помимо жителей Владивостока в мероприятии принимали участие представители Уссурийска, Артема, Михайловки, Раздольного, Находки, Партизанска, Дальнегорска, а также городов Хабаровского, Забайкальского краев, Камчатской, Сахалинской, Новосибирской и Архангельской областей, Еврейской автономной области и других регионов страны», – уточнил организатор мероприятия Денис Ясинков.

В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко, который проехал более 20 километров. Глава региона участвует в велоралли во второй раз, впервые он преодолел дистанцию в прошлом году. Обращаясь к участникам соревнований перед стартом, губернатор отметил, что «Тур острова Папенберг» стал одним из уникальных событий Приморского края, привлекающим многочисленных энтузиастов со всей страны и из-за рубежа.

«Великолепный пробег. Сегодня хорошая погода, правда, на части дистанции был сильный встречный ветер, который приходилось преодолевать, но все участники получили удовольствие. Сегодня еще и День зимних видов спорта, с чем я всех и поздравляю, – с зимой, с возможностью покататься на коньках, лыжах, пробежаться. Мы все делаем для популяризации этих видов спорта в разных муниципальных образованиях Приморья. И люди, как мне кажется, с удовольствием участвуют в таких соревнованиях», – поделился своими впечатлениями глава региона.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА