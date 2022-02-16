Врать не умею, но люблю В мире нет кристально чистых людей, которые бы хоть раз в жизни не прибегали к обману или даже к откровенной лжи. Такова жизнь, и честному до мозга костей человеку пришлось бы очень несладко на нашей планете.

Астролог Елена Ясная уверена, что способность говорить неправду в разной степени свойственна почти всем знакам зодиака. Кто-то обманывает, стыдясь, кого-то выдают внешние признаки, а кто-то может врать без остановки и при этом даже глазом не моргнет.

Достаточно знать, под каким созвездием родился человек, чтобы определить степень его искренности и способность к вранью. Ниже своеобразный рейтинг.

Овны известны как честные, прямолинейные и принципиальные люди. Они всегда говорят только то, что думают, и не склонны льстить или подлизываться. Но это не мешает им привирать о своих успехах и достижениях, поскольку Овны любят выглядеть победителями, лидерами и успешными во всем личностями.

Тельцы – те еще правдолюбы, но в критической ситуации, когда дело касается их интересов, могут и соврать. Представители этого знака любят душевный комфорт, а правда не всегда приятна, поэтому Тельцы без колебаний свернут с пути истинного и нарушат свои принципы ради собственного покоя и безопасности.

Вранье забавляет Близнецов. Ложь дается им легко, поэтому представители знака пользуются своим талантом даже без особой на то надобности. По знаку рождения они двуличны и всячески подтверждают репутацию двойственных натур. Но это не значит, что Близнецы обманывают из плохих побуждений. Иногда это происходит просто по легкомыслию, чтобы развлечься и подшутить над кем-то.

Раки часто приукрашивают правду и любят сочинять байки, в которые сами со временем начинают верить. Таким образом они делают жизнь вокруг себя интереснее. Раков можно воспринимать не как лжецов, а как фантазеров и мечтателей. При этом они могут использовать ложь для защиты своих интересов и внутреннего мира от вмешательства извне.

Львов сложно назвать отъявленными лжецами. Они могут приукрасить правду или соврать, но только если нужно выставить себя в лучшем свете или пустить пыль в глаза. Для представителей этого знака нет ничего важнее собственной персоны, поэтому ради хорошей репутации и превосходства над другими они пойдут на все, даже на ложь.

Девы совершенно не умеют врать, но тем не менее лгут направо и налево. Делают это они для того, чтобы казаться окружающим лучше, чем есть на самом деле. Также вранье помогает им избежать порицаний, если они в чем-то виноваты. Девы забывают ранее придуманные легенды, поэтому сами же себе противоречат и выдают себя с потрохами.

Дипломатия – это талант, которым звезды наделили Весов. Они с чистой совестью могут говорить комплименты, интересоваться делами человека, демонстрировать свое участие в его жизни и при этом быть совершенно неискренними. Представители этого знака умеют льстить, придумывать оправдания, говорить неправду, если им это выгодно, поэтому подловить их на неискренности непросто, ведь в этом деле они хороши.

Скорпионы не станут лгать ради развлечения. Если представители этого знака решились соврать, значит, на то были серьезные причины, к примеру, угроза репутации, риск оказаться в неловкой ситуации, получить душевную рану или удар по самолюбию. Скорпионы не врут, а замалчивают правду. Зачастую это способ защитить себя и личное пространство. Они всегда безошибочно определяют, когда их самих пытаются ввести в заблуждение, поэтому используют такие же меры в ответ.

Стрельцы не видят смысла в обмане, поскольку ничто не мешает им говорить правду. И дело здесь даже не в моральных принципах. Стрельцов интересует только результат, поэтому им все равно, какими методами добиваться желаемого. Если для этого придется соврать, Стрельцы сделают это, не раздумывая.

Врать Козероги очень не любят, это претит всей их природе. Они стараются быть максимально честными и открытыми как с людьми, так и с самими собой. Единственное, что может толкнуть их на обман, – собственная репутация. Ради спасения чести и достоинства Козероги могут преступить ненавистную грань и сказать неправду, причем сами они в этом никогда не признаются и будут стоять на своем, что бы ни случилось.

И наконец, Водолеи – виртуозы по части лжи, если имеется серьезная причина для этого, но в целом они не будут прибегать ко лжи слишком часто и использовать ее в качестве оружия.

Подобно Ракам Рыбы пытаются спастись от жизненной рутины и серости в выдуманном мире. В своих грезах они буквально существуют, теряя границы с реальностью. Представители знака не врут осознанно или со злым умыслом, они сами убеждены в правдивости своего воображаемого мира, поэтому их ложь – это буквально самообман.

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