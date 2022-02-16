Понимаешь, Лола… Может ли мужчин интересовать, о чем философствуют женщины? Еще как!

«Ты – женщина, ты – книга между книг,

Ты – свернутый, запечатленный свиток;

В его строках и дум и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг…»

Такой стихотворный портрет женщины как самой большой загадки мира нарисовал однажды великий Валерий Брюсов. А разгадать эту загадку, возможно, поможет выставка «Беседы с Лолой» (18+), работающая до мартовских праздников в Художественном музее ДВФУ. Молодая художница Катя Захарова (Kate Zokh – Кейт Зох) создала проект, в котором раскрыла свой внутренний мир – мир женщины.

– Я знаю Катю Захарову как яркую, интересную художницу, – говорит куратор выставки Юлия Климко, заведующая Художественным музеем ДВФУ. – Эта выставка выросла из идеи о необходимости саморазвития и умения примиряться с прошлым, любить себя с недостатками и достоинствами, научиться быть счастливым вопреки ошибкам и боли. Главная героиня всех произведений в экспозиции – Лола, которую художник создала для бесед и поисков ответов на свои вопросы.

Некоторые ошибочно видят в творчестве Кейт Зох идеи феминизма. Но, рассуждая о жизни женщины в современном обществе, ее роли в нем, художник в первую очередь обращает внимание на трудность совмещать главные сферы жизни женщины – семью и карьеру. При этом совмещать гармонично, чтобы разные роли не пересекались друг с другом, а женщина могла реализовать себя в полной мере во всех сферах. Но в большинстве случаев, когда женщины включаются в соревнование за статус и власть, они теряют присущий только им способ коммуникации. Что остается? Беседы с Лолой.

Это честный живой разговор обо всем, что волнует в глубине души: «Кто я? Что есть счастье? Как узнать, что это любовь, а не увлечение? Как строить отношения с собственными детьми? Где граница нашей ответственности с близкими и далекими? Обязаны ли мы жить так, как надо кому-то, а не нам самим? В чем причина болезней и как достичь здоровья? Откуда берутся войны и как их прекратить? Какова наша роль и функция на Земле? Зачем мы вообще существуем и кто мы по отношению к Богу?» Этих вопросов много, и их сложно игнорировать. Искать ответы на них – самостоятельный путь, и, двигаясь по нему, начинаешь дышать полной грудью и ощущать, что ты живой…

«Беседы с Лолой» – это живописные работы, к каждой из которых художница предпослала небольшой, но важный текст, текстильные инсталляции, поражающие воображение изумительным исполнением, объекты из дерева.

– Не все работы созданы для выставки, но все отвечают ее сути и связаны с главным персонажем, – объясняет Екатерина Захарова. – Лола для меня нечто большее, чем alter-ego, может быть, это то, что иногда называют искрой божьей. То, что дает мне возможность оценивать, понимать, философствовать, анализировать себя.

Большинство работ – это мой внутренний мир, и нет ничего удивительного в том, что женщины понимают мои посылы и мысли сразу, откликаются. С другой стороны, и мужчин цепляет то, что они увидели. Может быть, они узнают в увиденном себя, а может быть – своих знакомых женщин. И тексты, которые я предпослала каждой работе, трогают не только женщин, но и мужчин. Причем они тоже считывают что-то про себя – эти слова несут же общечеловеческий смысл…

Да, для того чтобы заглянуть в душу женщины, понять ее, тексты действительно следует читать. Внимательно. И думать.

«Хочется верить, что все предначертано, что именно в этот миг вы должны стоять здесь и читать этот текст, – пишет художник в послании к картине «Игра в мечты». – Эта вера снимает с нас ответственность и оправдывает любой поступок или бездействие. Мы разучились мечтать, мечта равно иллюзия. На этой работе сердце изображено в виде джойстика, сила управления и контроля в нашей жизни полноценна в наших руках. Мы создаем мечты, и мы в силах их реализовать. Наша жизнь как игра, но мы не тот человечек, который ходит по заданной карте, мы тот, что держит в руках джойстик или пишет сценарий». Верно ведь?

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА