Лавры не тянут почивать К своему 85-му сезону уссурийский театр драмы стал известен всей стране и горит желанием покорить мир

Предельно насыщенным событиями обещает быть наступивший год для театра драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской. Уже сегодня его коллектив приглашен на несколько фестивалей в России, есть договоренность об участии в международном проекте, выигран грант на постановку нового спектакля. И главное – осенью театр открывает юбилейный, 85-й сезон!

«Каренин» фестивалит

Началось все в прошлом году с радостной новости: семейная мелодрама «Каренин» (16+) вошла в лонг-лист XVIII российского Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Столь значительное событие произошло впервые не только в истории уссурийского театра драмы, но и в театральной истории Приморья! Примечательно, что с экспертами «Золотой маски» оказались солидарны и члены жюри театрального конкурса Приморского регионального отделения СТД «Серебряный медальон».

И понеслось… Сначала «Каренин» получил приглашение во внеконкурсную программу «Маска плюс», которая будет показана на лучших театральных площадках Москвы с 23 февраля по 3 марта. Всего восемь спектаклей из лонг-листа «Золотой маски – 2021» вошли в эту программу как наиболее значимые и достойные того, чтобы познакомить с ними столичных театралов.

Затем пришло извещение о том, что спектакль принят к участию в XIX Фестивале театров малых городов России, в 2022-м он будет проходить с 30 мая по 5 июня. Это авторитетный театральный форум, он проводится с 2004 года по инициативе художественного руководителя Государственного театра наций народного артиста РФ Евгения Миронова, а с 2010-го стал ежегодным. Фестиваль уникален тем, что предоставляет конкурсантам возможность оставаться не на два-три дня, а в течение всего времени его проведения, смотреть работы друг друга, участвовать в обсуждении. А еще это кочующий фестиваль: к примеру, в прошлом году он проходил в Набережных Челнах, а в этом году участников будет принимать Нижний Тагил.

Осенью, с 29 сентября по 7 октября, «Каренина» ждут в Хабаровске на III Фестивале театров Дальнего Востока. Он проводится в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке также по инициативе Евгения Миронова и при поддержке Министерства культуры РФ. Уже в третий раз этот форум объединит лучшие премьеры театров ДФО за прошедший сезон. Театр имени Комиссаржевской принимал участие в двух предыдущих фестивалях со спектаклями «Жестокие игры» (16+) и «Опасные связи» (18+).

В фестивальный вояж помимо «Каренина» отправится еще один спектакль театра. С 8 по 15 июня в Благовещенске будет проходить первый и пока единственный на Дальнем Востоке фестиваль спектаклей для детей «Территория детства». Уссурийцы решили предложить в его программу спектакль «Лесная сказка» (6+), который уже завоевал главный приз XV Международного театрального фестиваля «Золотой витязь», да и наши зрители тоже считают его одним из лучших детских спектаклей в репертуаре.

Заряжаем «Катапульту»

Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке включает в себя не только проведение фестивалей, но и также образовательные программы и другие проекты. Одно из направлений – программа грантовой поддержки обновления репертуара дальневосточных театров.

Как уже рассказывал «В», в 2022 году театр имени Комиссаржевской стал одним из победителей этой программы и выиграл грант на постановку спектакля «Катапульта» по пьесе Дмитрия Богославского. В качестве режиссера приглашен Георгий Сурков (сразу два его спектакля в 2021-м вошли в лонг-лист «Золотой маски» – «Фантазии Фарятьева» в Московском театре «Современник» и «Враг народа» в омском Северном драматическом театре).

Пьесу «Катапульта» белорусский драматург Дмитрий Богославский написал в 2020 году на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом». В прошлом году она стала победителем в номинации «Пьеса для большой сцены» Международного конкурса драматургов «Евразия-2021», лауреатом в номинации «XXI век» Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие – XXI век», вошла в оff-программу фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2021» и в лонг-лист агрегатора конкурсов русскоязычной драматургии «Кульминация». Первой постановкой пьесы в театре стал спектакль в красноярском ТЮЗе.

Выстрелит ли «Катапульта» в уссурийском театре при таком солидном списке побед и номинаций? Пока сказать трудно – это будет зависеть от многих факторов, да и предугадать реакцию зрителей на спектакль, которого еще нет, невозможно. Но весьма обнадеживает тот факт, что первый грант, полученный театром по той же программе, оправдал себя полностью: именно благодаря ему в Уссурийск был приглашен режиссер Роман Габриа и поставлен тот самый «Каренин». Опыт оказался успешным, так почему бы этот успех не закрепить?

Проекты – наше все

Театр продолжает участие в проектах – федеральных и даже международных. К сожалению, пока не получается возобновить «Большие гастроли» из-за все еще актуального коронавируса. Но федеральный проект «Культура малой родины» и его подпроект «Театры малых городов», к счастью, действует. В его рамках в юбилейном сезоне состоится еще одна ожидаемая премьера – спектакль «Притворщики» по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. Ставить его будет главный режиссер Иркутского академического театра драмы имени Н.П. Охлопкова Станислав Мальцев.

Интересно, что у нашего театра в связи с творчеством этого писательского дуэта существует своя легенда. В далеком 1970 году Уссурийский городской драматический театр получил право первой постановки пьесы Рязанова и Брагинского «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь». Нетрудно догадаться, что речь идет о той самой пьесе, которая вскоре превратилась в фильм «Ирония судьбы», ставший новогодней традицией нашей страны. И вот творчество знаменитого кинорежиссера вновь возвращается на уссурийскую сцену.

Другой проект, уже международного масштаба, над которым в этом году будет работать коллектив театра, – это совместная постановка пьесы «Агванпачон» (в русском варианте – «Капля росы»). Пьеса специально создана драматургами Василием Сальниченко и Хан Юн Собом в рамках Соглашения о сотрудничестве между представительством Ассоциации театрального искусства Республики Корея в городе Ульсан и Уссурийским театром драмы имени Комиссаржевской.

Планы о том, чтобы поставить спектакль с совместной игрой на сцене корейских и российских актеров, причем чтобы каждый из них говорил на своем языке, вынашивались уже давно. Увы, и здесь вмешалась пандемия, поэтому пришлось отложить все на неопределенный срок. За это время русский вариант пьесы был представлен зрителям в формате читки в канун Всемирного дня театра в 2021 году, а корейцы предпочли воплотить свой вариант в формате видеоспектакля. Фрагменты этой постановки и интервью с ее создателями (с русскими субтитрами) можно увидеть на официальном youtube-канале театра.

Работу над совместным спектаклем планируется возобновить летом, это будет подготовительный этап. Будем надеяться, что на сей раз постановку удастся довести до конца и на сцене появится уникальный спектакль на двух языках, рассказывающий об эпизоде из общей истории России и Кореи, когда королю государства Чосон пришлось бежать из собственного дворца, спасаясь от японских шпионов, и скрываться в здании русского посольства.

Еще один важный всероссийский проект, к которому театр присоединился в минувшем ноябре, – программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». Список спектаклей уссурийского театра драмы, на которые можно попасть по Пушкинской карте, уже насчитывает более 15 названий и постоянно расширяется.

В течение года планируются постановка еще пяти премьерных спектаклей, внедрение различных форм работы со зрителями, новые проекты. Обязательно яркими событиями будет отмечен 85-летний юбилей театра.

Как видите, если даже просто перечислить ближайшие события и планы, коротко не получается. А ведь это только самое важное и интересное, чем хочется поделиться с вами, наши зрители! Театр живет, развивается и совершенствуется благодаря вашей поддержке и вере в наши силы. И мы продолжим работать так, чтобы вы могли нами гордиться. У лучших зрителей должен быть лучший театр!

Наталья БЕЛОШЕНКО, руководитель литературно-драматургической части театра, специально для «В»

Фото предоставлено Уссурийским театром имени Комиссаржевской