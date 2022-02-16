Бешеный Заяц промчался от Владивостока до Кавказа Автотуристов из Приморья в Грузии и Армении встречали как богов и не брали с них денег ни за питание, ни за ночлег

Доехать из Владивостока до Еревана – такова была цель автопробега, стартовавшего из столицы Приморья в первых числах июля 1981 года.

Кроме того, его участники Сергей Матвиенко, Валерий Зайченко и Виталий Литвиненко собирались за 19 дней доехать до Тольятти на двух автомобилях «Жигули» – второй и шестой модели. Им хотелось посмотреть выступление владивостокской команды автотуристов «Восток» на первом слете «Друзей «Жигулей», который проходил 22–26 июля.

При этом в отличие от команды «Восток», перевозившей свои автомобили по железной дороге от Хабаровска до Читы, наша лихая троица попыталась добраться своим ходом до столицы Армянской ССР.

О начале этого автопробега мы рассказали в номере «В» за 9 февраля (см. публикацию «И три бутылки вина «за честность»).

Комсомол помог, ливни помешали

Напомним, что Матвиенко, Зайченко и Литвиненко без проблем доехали до Шимановска (это городок в 250 километрах от Благовещенска). И на выезде из города уперлись в шлагбаум. Здесь дорога заканчивалась. Слева была граница с Китаем через реку Амур, прямо – распаханная пограничная полоса, справа – застава с вышкой.

Рассказывает Сергей Матвиенко:

– У нас было письмо от Приморского комитета комсомола с просьбой оказывать всяческое содействие автопробегу. С этим письмом мы заехали к начальнику заставы и попросили разрешения проехать вдоль границы до поселка Чернышевска. Это административный центр Чернышевского района Забайкальского края. Тем более что вдоль границы была отличная грунтовая дорога. С нашей стороны это была наглость. Сегодня нас бы близко не подпустили к государственной границе, да еще на двух автомобилях. А в 81-м году сработало письмо от крайкома ВЛКСМ на фирменном бланке и с гербовой печатью. Нас пропустили на границу! Мы могли лететь со скоростью 120–130 километров. Только через каждые 30 километров из кустов выбегали пограничники с автоматами проверить, что за люди едут вдоль нейтральной полосы. Затем куда-то убегали – наверное, доложить по телефону о беспределе на границе. Потом возвращались, и мы ехали дальше вдоль колючей проволоки от заставы к заставе. От командира к командиру. И все нас пропускали! Мы видели, как на другой стороне Амура на полях работали китайцы, как они строили дома.

Матвиенко с друзьями проехали без проблем вдоль границы от Шимановска до поселка Магдагачи, расположенного в 470 километрах к северо-западу от Благовещенска. Сейчас это административный центр Магдагачинского района Амурской области. Ехали несколько дней, ночевали либо в поселках, расположенных вдоль границы, либо в машинах. Могли бы ехать и дальше, но прошли ливни, и грунтовка раскисла до состояния каши. Колеса пробуксовывали. «Жигули» еле ползли.

К счастью в Магдагачи находится одноименная железнодорожная станция Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь автотуристы погрузили автомобили на платформы товарняка и через двое суток выгрузились на железнодорожной станции Чернышевск, расположенной в 320 километрах по федеральной трассе «Амур» и в 389 километрах (по железной дороге) к северо-востоку от Читы. Далее своим ходом они доехали до Тольятти без каких-либо приключений.

Нет ни СССР, ни Госстраха

– Мы тогда были молодые, задорные, усталости не знали. Самым старшим из нас был Валерий Зайченко, ему было около 40 лет. Он ехал на «шестерке» без штурмана. Это был уникальный специалист в автомобильном спорте. В Приморье он выигрывал все ралли на личных машинах. Валерий учил нас, как можно поставить машину на два колеса – переднее и заднее – и ехать. Это был человек, фанатично увлеченный борьбой самбо и автотуризмом. Свои спортивные знания он передавал студентам ДВПИ. Во время летних каникул путешествовал на автомобиле по Дальнему Востоку либо по стране, – говорит Сергей Матвиенко.

Друзья-приятели называли Валерия Зайченко Бешеный Заяц. Шутливое прозвище приклеилось к нему после участия в первом Всероссийском ралли на личных автомобилях «Россия-79», куда наши автотуристы прибыли на «Жигулях», «Москвиче» и «Запорожце». Это отдельная история, требующая экскурса в прошлое.

Ралли «Россия-79» было организовано Всесоюзным добровольным обществом автомобилистов (ВДОАМ) в подмосковном районе Бутово. В те годы это был поселок городского типа Ленинского района Московской области.

Общественная организация ВДОАМ была создана в 1973 году по инициативе Министерства автомобильного транспорта РСФСР и Государственной автомобильной инспекции МВД СССР (ГАИ). В структуру ВДОАМ входили организации с разными функциями и видами деятельности. В том числе автомобильная экспертиза, на которую возлагалась оценка материального ущерба, причиненного транспортному средству (мотоциклу или автомобилю) после дорожно-транспортного происшествия. Заключения инженеров-автоэкспертов с конкретной суммой ущерба подавались при необходимости в следственные органы, суды или нотариальные конторы при решении наследственных споров либо в Госстрах СССР для получения страховой выплаты.

Это сегодня в России несколько десятков страховых компаний. И каждая преподносит себя как самую надежную и самую выгодную для клиента. А в Советском Союзе (до прекращения его существования 26 декабря 1991 года) был только Госстрах – единая союзно-республиканская система органов государственного страхования, находившаяся в ведении Министерства финансов СССР.

В Приморье офис краевой автомобильной экспертизы размещался во Владивостоке на улице им. Патриса Лумумбы, любовно именуемой жителями города Патриской, в доме № 20б. Сейчас этой улицы нет. В 1996 году ее разделили на две части, каждую переименовали в честь бывших командующих Тихоокеанским флотом адмиралов Юмашева Ивана Степановича и Кузнецова Николая Герасимовича…

Спасибо космонавту Гречко!

В конце 70-х годов краевой автомобильной экспертизой руководил Сергей Яковлевич Матвиенко. Филиалы этой организации базировались в Спасске-Дальнем, Находке, Арсеньеве и Артеме. Только во Владивостоке под началом Матвиенко работали шесть инженеров-автоэкспертов. Кроме того, Сергей Яковлевич, как признанный авторитет среди автомобилистов, курировал на общественных началах в региональном отделении ВДОАМ секции автомототуризма и автомотоспорта. Во время авто– и мотопробегов по стране он, как диспетчер, всегда был на связи с пилигримами на колесах.

Вспоминает Сергей Яковлевич Матвиенко:

– Наше отделение ВДОАМ регулярно отчитывалось о проделанной работе перед Центральным советом ВДОАМ: сколько мы провели краевых соревнований автомобилистов и авторалли, сколько районных. ВДОАМ тогда очень хорошо финансировался, так же как и Центральный совет по туризму и экскурсиям при ВЦСПС. Деньги на проведение Всесоюзных, Всероссийских или краевых соревнований, слетов и ралли профсоюзы не жалели. Спортсменам оплачивались проезд, командировочные и проживание. Отношение к участникам этих мероприятий тоже было соответствующее. Наши участники ралли познакомились в Бутово и сдружились с космонавтом Гречко Георгием Михайловичем. Он организовал им экскурсию в Звездный городок, куда простым смертным доступ был запрещен.

Кстати, во время поездки в Москву за несколько дней до начала ралли «Россия-79» автотуристы из Владивостока успели посетить город Брест. Где передали в музей легендарной Брестской крепости завальцованную гильзу от автоматической корабельной пушки с землей, взятой на границе с Китаем, на заставе имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова. Отполированный подарок с памятной гравировкой изготовил житель Владивостока, участник ралли Арон Дмитриевич Азрельянт. Но это будет позже.

Докажите, что вы не бешеный!

А пока (примерно через неделю или больше как наша команда автомобилистов стартовала с площади Борцов за власть Советов на ралли в Бутово) в кабинете начальника краевой автомобильной экспертизы зазвонил рабочий телефон. Мобильников тогда не было.

– Алло, это Владивосток? Это приморское отделение ВДОАМ? – спросил женский голос на другом конце провода.

– Да, – уверенно ответил Сергей Матвиенко. Хотя это было не совсем так.

– Вам звонят из Москвы из городской санэпидстанции. Вы знаете Зайченко Валерия Александровича?

– Знаю. Это наш спортсмен. А что случилось?

– Его в Кемерово укусила больная собака. Он не сделал прививки от бешенства и уехал. Мы ищем его по всей России. Сроки вакцинирования проходят. Если завтра мы его не найдем, то он может умереть! Укус бешеной собаки смертелен. Где его можно найти?

Конечно, Матвиенко сказал, что Зайченко сейчас в столице на соревнованиях. И подсказал, как найти «смертельно больного» Валерия.

Далее, как потом рассказывали участники ралли, случилось следующее. Где-то за час до начала соревнований, когда автомобили с прогретыми моторами дожидались команды «Старт!», в Бутово примчался серый УАЗ-452 с красным крестом в белом круге на боковых дверях. «Скорая» подлетела к «Жигулям» Зайченко. Из «буханки» выскочили два здоровенных санитара и спросили: «Кто здесь Зайченко?» И когда Валерий отозвался, бугаи в белых халатах вытащили его из машины, затолкали в «скорую» и умчались, никому ничего не объясняя.

Только по прибытии в ближайшую больницу Валерий узнал, что несколько дней назад он пострадал от безнадзорного пса, больного бешенством (Rabies), очень опасным и смертельным для собак заболеванием. О чем свидетельствовала телефонограмма из города Кемерово за подписью главного врача тамошней санэпидстанции. Зайченко уверял, что врачи-эпидемиологи ошиблись и наверняка его с кем-то перепутали! Чтобы доказать свою правоту, он даже разделся до трусов:

– Да, я был в Кемерово. Но никто меня не кусал. Вот видите, следов от укусов нет! Ни на ногах, ни на руках.

Когда московские врачи связались с коллегами из Кемерово, дабы расставить точки над «i» в этой истории, оказалось, что заявление о нападении бешеной собаки на Валерия написал… мастер автостанции, у которого Зайченко ремонтировал подвеску на своих «Жигулях». И тут все встало на свои места.

Валерий рассказал, что работа была выполнена халтурно. Будучи человеком эмоциональным, он отчихвостил мастера и рассчитался строго по наряду через кассу, оставив работягу без шары, которую тот рассчитывал получить от заезжего клиента. В ответ обозленный мастер накатал заявление в санэпидстанцию об укусе Зайченко больной собакой. Бродячих собак тогда в Кемерово было много.

В Бутово Валерия домчали на той же «буханке» с красным крестом.

– Это хорошо, что вы здоровы! – сказал главный судья. – А у вас есть справка, подтверждающая, что вы не бешеный? Без справки о состоянии здоровья мы не можем допустить вас к соревнованиям.

Справки об отсутствии бешенства у Валерия не было. Он не догадался ее взять. И врачи не подсказали. Пришлось ему обратно лететь в больницу за справкой, но уже на «Жигулях». Он успел к старту и привез нужную бумагу с подписями и печатью, где черным по белому было напечатано, что «гражданина Зайченко В.А. не кусала бешеная собака. И бешенством (Rabies) он не болеет». Тем не менее прозвище Бешеный Заяц за ним закрепилось навсегда. Но Валерий, когда его так называли, не обижался.

Кстати, команда из Владивостока неплохо выступила на первом Всесоюзном ралли на личных автомобилях «Россия-79», заняв 10-е, отнюдь не последнее место в общекомандном зачете. По возвращении домой их даже показывали в новостной программе Приморского телевидения.

Советский Союз вспоминают с ностальгией

А сейчас вернемся в 1981 год к автотуристам Сергею Матвиенко, Валерию Зайченко и Виталию Литвиненко, в те годы известному корреспонденту краевой газеты «Красное знамя». Как бы они ни спешили в Тольятти, только к открытию первого слета «Друзья «Жигулей» опоздали на один день. Зато поселились в этом же кемпинге, где и команда «Восток» из Владивостока, искупались в великой реке Волге, которая летом цвела, и покатались по Тольятти. Город им очень понравился. Особенно впечатлили чистые и широкие улицы в отличие от Владивостока. И на Волжский автозавод они не попали. Собственно, у них и желания такого не было. Их цель – город Степанаван в 144 километрах от Еревана, где должен был состояться Всесоюзный семинар по автомототуризму.

Но прежде, чем добраться до столицы Армянской ССР, они на трое суток застряли в Тбилиси. Причем не по своей воле. Ночью, как только они пересекли границу России с Грузией, о чем свидетельствовал большой плакат с приветствием на русском и грузинском языках: «Добро пожаловать в Грузию!», их остановил незадачливый хозяин «Москвича», у которого закончился бензин. А до ближайшей заправочной станции неблизко, и на дворе прохладно и темно. Конечно, наши парни поделились с ним топливом. После чего мужчина пригласил их к себе в гости. Он жил в Тбилиси в собственном доме с баней во дворе.

– Мы путешествовали около 20 дней, спали в машинах, купались в речках, а тут баня, белые простыни и много свежей и вкусной еды! Фантастика! Это было счастье. До этого мы ехали по территории России, где в июле из продуктов только картошка и речная рыба. Утром гостеприимный грузин повез нас на Тбилисский рынок, где купил поросенка, уже готового для зажарки. Мы поехали в горы жарить шашлыки и пить вино. На второй день он отвез нас в деревню к своим родителям. Мы там впервые попробовали хлеб, который пекут в больших кувшинах, закопанных в землю. Три дня грузин таскал нас за собой, поил, кормил и ни копейки не взял! Он не разрешал платить ни за мясо, ни за вино. Гостеприимство было фантастическое. На третий день мы извинились, сказали, что нам надо ехать в Ереван, и уехали, – с улыбкой вспоминал Сергей Матвиенко в январе 2022 года.

По его словам, в Грузии или в Армении отношение к ним было как к богам, когда местные узнавали, что автотуристы из далекого Владивостока. Их угощали, приглашали на ночлег, и все безвозмездно! Это было реальное, а не плакатное братство народов Советского Союза, о котором сегодня многие граждане бывшего СССР вспоминают с ностальгией…

Из Еревана Матвиенко вылетел во Владивосток: отпуск подходил к концу. Его потрепанные «Жигули» второй модели друзья отогнали в Алма-Ату родственникам Сергея Яковлевича. Валерий Зайченко продал свою «шестерку» в Сочи, оставив на память крышку багажника с нарисованной картой пробега. Этот артефакт сохранился до наших дней.

Продолжение следует.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Сергеем МАТВИЕНКО