Клубника из семян? Хлопотно, но смысл есть Если вы решили вырастить клубничные кусты из семян, то конец зимы – самое хорошее время. Ведь всходит клубника долго, не менее трех недель.

Для начала нужно подготовить почву. Для этого часть садовой земли смешиваем с двумя частями речного песка – он будет способствовать тому, чтобы почва не закисала и не плесневела. Еще одна часть почвы – древесная зола.

Подготовленную почву увлажняют и по поверхности раскладывают семена. Заделывать их в почву не нужно. А вот прикрыть контейнер с посевами прозрачной пленкой или стеклом нужно обязательно. Задача – сохранить влагу до момента появления всходов. Контейнер выставляем на светлое место.

В конце апреля можно высадить клубнику в грядку. Клубника хорошо переносит прохладу.

К осени рассада клубники превращается в крепкие здоровые кусты. Но, к сожалению, в первый сезон ягода на них бывает редко. Ближе к осени кусты могут и зацвести, все зависит от сорта. Ремы даже могут дать ягоду, если вы прикроете их от первых заморозков пленочным или другим подходящим укрытием, к примеру, белым лутрасилом.

Материалы предоставлены журналом Сады и огороды