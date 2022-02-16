Клубника из семян? Хлопотно, но смысл есть
Если вы решили вырастить клубничные кусты из семян, то конец зимы – самое хорошее время. Ведь всходит клубника долго, не менее трех недель.
Для начала нужно подготовить почву. Для этого часть садовой земли смешиваем с двумя частями речного песка – он будет способствовать тому, чтобы почва не закисала и не плесневела. Еще одна часть почвы – древесная зола.
Подготовленную почву увлажняют и по поверхности раскладывают семена. Заделывать их в почву не нужно. А вот прикрыть контейнер с посевами прозрачной пленкой или стеклом нужно обязательно. Задача – сохранить влагу до момента появления всходов. Контейнер выставляем на светлое место.
В конце апреля можно высадить клубнику в грядку. Клубника хорошо переносит прохладу.
К осени рассада клубники превращается в крепкие здоровые кусты. Но, к сожалению, в первый сезон ягода на них бывает редко. Ближе к осени кусты могут и зацвести, все зависит от сорта. Ремы даже могут дать ягоду, если вы прикроете их от первых заморозков пленочным или другим подходящим укрытием, к примеру, белым лутрасилом.
Материалы предоставлены журналом Сады и огороды