Счастье луковое Уже в начале-середине февраля можно сеять лук эксибишен на рассаду.

Этот лук выращивается только рассадным способом, и в конце сезона вы можете собрать урожай репки, когда каждая луковица будет весить не менее 300 граммов. А бывают и более тяжеловесные результаты – головки весом по 900 граммов.

Луку нужна высокая емкость, потому что корешки у него очень длинные. На дно контейнера или горшка кладем дренаж и насыпаем слой почвы не менее 10 см. Его нужно пролить раствором фитоспорина. В почве делаем бороздки глубиной около 2 см и раскладываем семена, оставляя интервалы не менее сантиметра. Посевы увлажняем и засыпаем землей.

Контейнер с посевами накрываем пленкой или крышкой. Оптимальные условия для проращивания семян – темное место с температурой 22-25 градусов. После появления всходов пленку убираем, контейнер ставим в более прохладное место на свет.

После того как лук бурно тронется в рост и нарастит перо больше 20 см, его можно рассадить по горшочкам. Перед пикировкой срезаем зелень, оставляя 5-6 см пера, и на 1/3 укорачиваем корень.

В грядку лук следует пересаживать, когда почва прогреется до +14 градусов.

Материалы и фото на странице предоставлено журналом Сады и огороды