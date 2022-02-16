Картошка: с кем поведешься… Подумайте о посадке картофеля заранее. Конечно, сажать его в феврале мы вас не призываем, а вот подумать о картофельной грядке всерьез и подобрать столь важному овощу соседей – самое время.

Картошке в соседи подходят фасоль, горох, свекла, кукуруза, салат, редис, кориандр, настурция, лен, пижма, котовник, хрен, щирица. Кого же выбрать?

Нужно выбирать те растения, которые смогут защитить картофель от колорадского жука. С этой ролью мог бы справиться хрен, но он может засорить огород. Та же проблема с пижмой и котовником. И можно посадить только по краю грядки. Зато пижму и котовник можно использовать в виде настоя для обработки картофеля.

Сдерживают распространение жука бобовые. Семена гороха, бобов и фасоли можно просто бросать в лунку при посадке картофеля.

Другая проблема для картофеля – фитофтороз. Решить ее можно с помощью чеснока. Его соседство будет защищать картофель от фитофторы. Можно опрыскивать картофель чесночным настоем.

Прибежищем фитофторы могут быть также посадки малины, подсолнуха, тыквы, кабачков, огурцов. Хотя сами эти растения этой болезнью не поражаются.

Сам картофель способствует росту всех видов капусты и лука.

Однако его не рекомендуется высаживать вблизи яблонь.

Плохой сосед картофель также для репы и тыквы.

Материалы предоставлены журналом Сады и огороды