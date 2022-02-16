Февраль. Достать черные пленки… Февраль может подарить оттепели, а март умудрится запорошить нас снегом – окончание зимы всегда непредсказуемо. Но нам важно использовать и последний снег, и раннее тепло, чтобы подготовиться к севу.

Последний месяц зимы – время отравляться на грядки. Прежде всего набрасываем на них снег из междурядий, чтобы запастись влагой.

В середине февраля землю в теплице укрываем нетканым плотным материалом, а сверху пленкой. Под таким укрытием даже при минус 5-8 градусов на улице внутри теплицы все будет прогреваться и таять.

Грядки, над которыми установлены дуги, тоже можно накрыть пленкой или нетканым материалом, чтобы они быстрее начали оттаивать. Причем землю можно накрыть черными материалами, чтобы они собирали больше тепла. Таким же способом можно приготовить грядку под раннюю картошку.

Материалы предоставлены журналом Сады и огороды