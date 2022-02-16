Стоит ли выделки «овчинка» из скорлупы Использование яичной скорлупы на дачных грядках нередко становится темой для дискуссий. Давайте попробуем разобраться

Многие уверены, что скорлупа яиц – это бесценное кальциевое удобрение (к тому же бесплатное) и экологически чистый раскислитель почвы. Однако известен и контраргумент: она не разлагается в почве. Он тоже справедлив. Нужно только принять во внимание, что скорлупа все-таки разлагается, хотя процесс этот долгий.

По большей части скорлупа яиц состоит из карбоната кальция, так же, как мел. Да, скорлупа не растворяется в воде, но и не лежит в почве десятки лет, поэтому не стоит рассчитывать на нее как на раскислитель, который даст быстрый эффект, скорее он будет накопительным. А вот структуру почвы добавление скорлупы, конечно, меняет, делает ее более легкой, влаго– и воздухопроницаемой.

Конечно, нужно адекватно оценивать количественные показатели. Скорлупы для сада или огорода нужно много, ведь вес одной скорлупки не превышает 5-7 граммов. Если на 1 кв. метр почвы средней кислотности требуется внести 400 граммов мела, на это потребуется около 80 скорлупок. Если ваш источник скорлупы – не общественная столовая или собственная пекарня, то накопить ее в количестве, достаточном для того, чтобы облагородить почву на всем участке, вам не удастся. Поэтому не стоит разбрасывать скорлупки по разным грядкам, лучше внести точечно – в лунки при посадке или в цветочные горшки.

В общем, несмотря на то что яичная скорлупа слишком долго разлагается в почве, рано или поздно она повлияет на изменение ее состава. А пока скорлупа превратится в соединения, доступные для усвоения растениями, она может сослужить другую полезную службу.

Порошок из яичной скорлупы поможет защитить рассаду от «черной ножки». Нужно растолочь скорлупу в порошок и присыпать им грунт в контейнерах и горшках, где будет всходить рассада. При пикировке рассады нужно будет еще раз припылить почву в горшочках порошком из скорлупы.

Скорлупа яиц может пригодиться вам и в качестве дренажа – можно уложить ее на дно в емкости для рассады или в посадочные ямы при посадке саженцев плодовых деревьев, которым тоже нужен дренажный слой. Такой дренаж отлично подойдет косточковым культурам – сливе, вишне, абрикосу и т.п. Со временем кальций из яичной скорлупы перейдет в почву. А для косточковых кальций очень важен. Он улучшает прочность плодов снаружи и изнутри, повышает содержание сахаров, за счет чего улучшается вкус и даже запах.

Совет

Если вы планируете использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, ее придется измельчить. Делать это можно и кофемолкой, и вручную: просто положить скорлупки в пакет и подробить молотком.

Если вы берете скорлупу в качестве дренажа, измельчать ее не нужно.

Материалы и фото предоставлено журналом Сады и огороды