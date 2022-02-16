«Мои дети тоже трудятся в энергетике» Рассказывает Иван Марицевич Циммерман, заместитель начальника котельного цеха № 1 СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», ветеран труда, заслуженный работник РАО ЕЭС России:

– Я, можно сказать, старожил на станции. В конце прошлого года исполнилось 37 лет, как я тружусь на Владивостокской ТЭЦ-1. Работаю на предприятии с 1984 года. На мой взгляд, за это время станция пережила два самых ярких момента, повлиявших на ее развитие и на то, какой она является сейчас: период c 1995-го по 2004 год, когда были построены новые котлы КГВМ № 5 и КГВМ № 6, а также 2011-2012 годы – газификацию станции. В первом случае, несмотря на сложность того времени, мы ввели аж два котла, что позволило увеличить мощность предприятия на 200 Гкал/час.

Я пришел на станцию, будучи флотским механиком. Изначально должен был пойти работать на котельную «Северная», но попал на ТЭЦ-1. Начинал с должности мастера по ремонту. Отработав 8 лет, стал заместителем начальника по ремонту. Работу очень люблю. Считаю, что сегодня энергетика – ведущая развивающаяся отрасль. Наблюдаю за тем, как на предприятиях вводится новая техника, производится компьютеризация. Это все, конечно, улучшает работу оперативного персонала. Например, управление котлами происходит через компьютер.

Мои дети тоже трудятся в энергетике на благо Приморья. Я рад, что они выбрали это направление. Также всегда радуюсь, когда молодежь выбирает эту сферу. Поэтому активно принимаю участие в подготовке тематических экскурсий для учащихся профильных учебных заведений.