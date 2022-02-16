От памятника архитектуры могут остаться одни рожки Здание в центре Владивостока с головой быка начали радикально реставрировать

В центре Владивостока началась реставрация, правда, больше похожая на снос, памятника истории и архитектуры склада-холодильника с легендарной головой быка на фасаде.

Сейчас сносятся стены, при этом руководство компании, которая занимается реконструкцией, уверяет, что сносятся только те элементы здания, которые не подлежат восстановлению, а все реставрационные работы согласованы с краевой инспекцией по охране культурного наследия.

Напомним, что здание холодильника было построено и введено в эксплуатацию русско-американской компанией Union в 1908 году в качестве склада мясной продукции. После революции и Гражданской войны объект долгое время использовался в качестве склада-холодильника Тихоокеанского флота. С начала 1990-х годов он оказался заброшенным, законсервированным, и для его дальнейшей эксплуатации требовалось сделать хороший ремонт.

Однако ремонт здания долгие годы не делался. Хотя такие попытки иногда предпринимались. Тем не менее иногда бывший холодильник использовался под временные акции, несмотря на царившую внутри разруху с хламом, остававшимся с советских времен. Например, в 2011 году здесь размещался выставочный центр в рамках Владивостокской биеннале.

Известно, что здание холодильника признано объектом культурного наследия и имеет определенную охранную зону. Эксперт Анна Мялк отмечала, что здание-холодильник уникально еще и тем, что таких объектов промышленного назначения, построенных еще в царское время, вообще в Приморье единицы.

Известно, что судьба исторического здания-памятника начиная с 2016 года оказалась в руках компании ООО «Тимко», которой оно было передано. Основным же ее объектом здесь стало 7-этажное офисное здание, в ходе строительства которого был нанесен определенный ущерб ряду соседних исторических зданий и сооружений, а также гаражу правительства края. В дальнейшем строителям пришлось производить соответствующие ремонты.

В компании ООО «Тимко» ранее утверждали о своем бережном отношении к историческому зданию в Ланинском переулке, 4 и то, что еще в 2015 году начали делать проект его реставрации с целью приспособить под какое-то современное использование. Ими согласовывалась проектная документация с экспертами по историко-культурному наследию и соответствующими инстанциями. Однако надо отметить, что реставрационные работы долго не начинались, хотя и были выставлены строительные леса.

Но вот появились строители. И если видимый сегодня снос верхних капитальных конструкций ведется в соответствии с проектом восстановления этого здания, то это стоит называть не реконструкцией, а варварством.

Редакция следит за реконструкцией.

Виктор КУДИНОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА