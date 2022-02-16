Все новое – детям Спорткомплекс «Олимпиец» в столице Приморья обновится к Международным спортивным играм «Дети Азии»

Через пять месяцев Приморский край примет VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Спортивную инфраструктуру региона, которая будет задействована во время соревнований, приводят в соответствие с международными требованиями. Один из объектов, который ждет преображение, – спорткомплекс «Олимпиец» в центре Владивостока.

Напомним, что всего в спортивных играх «Дети Азии» будут задействованы девять спортобъектов Владивостока: концертно-спортивный комплекс «Фетисов-арена», учебно-спортивный центр «Олимпиец», стадион «Динамо», Всероссийский детский центр «Океан», спорткомплексы «Молодежный» и «Юность», Водно-спортивная станция ЦСКА, центральная площадь города, кампус Дальневосточного федерального университета и один спортобъект в Артеме – Центр физической культуры и спорта.

Самые масштабные изменения произойдут в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке, построенном в 1988 году для подготовки сборной СССР к летним Олимпийским играм в Сеуле. Ремонтные работы в нем начались накануне, 14 февраля.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморья, на капитальный ремонт спортсооружения в краевом бюджете предусмотрено почти 150 миллионов рублей.

На первом этапе строители произведут полную реконструкцию двух боковых крылец – на лестничных маршах уложат гранитные противоскользящие ступени, устойчивые к перепадам влажности и температуры, установят перила из нержавеющей стали. Также при входе в спорткомплекс заработает современная система освещения. Центральный вход «Олимпийца» был реконструирован в 2020 году.

На втором этапе претерпит долгожданные изменения и игровой зал спортивного комплекса. Ремонтные работы в нем начнутся в марте, на это время тренировочный процесс будет приостановлен.

«Игровой зал «Олимпийца» – знаковое место для спортивной общественности Приморья, где ковались победы прославленных приморских спортсменов и команд. По проектной документации здесь модернизируют зрительские трибуны, установят современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, произведут косметический ремонт раздевалок и подсобных помещений, поменяют все электронно-техническое обеспечение. Этим летом на играх «Дети Азии» в обновленном спортзале команды-участницы из разных стран разыграют комплекты медалей в турнире по мини-футболу», – рассказал директор Центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов.

В международных спортивных играх «Дети Азии» будет задействован и плавательный бассейн спорткомплекса. В этом году в нем дополнительно отремонтируют душевые и раздевалки для пловцов. Два года назад специально перед приездом российской сборной по плаванию для подготовки к летним Олимпийским играм в Японии в помещении бассейна был произведен капитальный ремонт системы вентиляции воздуха, заменены пластиковые окна.

С наступлением весны приведут в порядок крышу спортсооружения. На ней будет полностью заменена кровля, а на прилегающей к комплексу территории произведут благоустройство.

«Все работы по ремонту «Олимпийца», а также других задействованных спортивных сооружений должны быть завершены до 1 июля. Особое внимание будет уделено качеству выполняемых строительных работ», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Еще одной площадкой для проведения соревнований «Дети Азии» станет артемовский Центр физической культуры и спорта. Его ремонт планируют начать в апреле. На эти цели из бюджета края будет направлено более 16 миллионов рублей.

По информации администрации Артемовского городского округа, запланирован значительный объем работ.

«Предстоит установить дополнительное освещение на трех площадках внутри помещения комплекса, выполнить текущий ремонт медицинского кабинета, помещений первого и второго этажей с переоборудованием санузлов. На трех площадках на первом этаже здания проведут обновление искусственного покрытия. Для организации парковочного пространства произведут устройство ограждения на прилегающей территории», – уточнили специалисты администрации.

Напомним, что VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под патронатом Международного Олимпийского комитета и планирует собрать более 2 тысяч участников из 26 стран мира.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru