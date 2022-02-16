Потому что без воды… В селе Вольно-Надеждинском построили новые колодцы вместо старых. Казалось бы, живи и радуйся, но жители так не считают

Для жителей улицы Колхозной в селе Вольно-Надеждинском ежедневный поход к новому колодцу за водой превращается в рискованное путешествие, которое может закончиться в травмпункте.

В Союз независимых медиа поступило обращение от жителей села Вольно-Надеждинского. Для них подход к единственному здесь источнику водоснабжения с наступлением минусовых температур до весны покрывается толстой шапкой льда. Впору организовывать тренировки любителям альпинизма или иных экстремальных видов спорта.

Кроме того, чтобы с помощью ворота поднять тяжелое ведро с многометровой глубины, надо приложить недюжинную силу. И еще изловчиться, чтобы оно не опрокинулось из-за несовершенства конструкции сруба. Наверное, полководцу Александру Суворову было легче перейти с армией через Альпы, чем здешним пенсионерам набрать и принести домой ведро воды. Поэтому нецензурная брань и недобрые слова в адрес строителей колодца и администрации Надеждинского муниципального района здесь не смолкают с утра и до темна.

Жаль, что их не слышит бывший глава Надеждинского района Рустям Абушаев, которого в свое время поддерживала краевая администрация, когда он возглавил район в феврале 2019 года. По словам жителей улицы Колхозной, господин Абушаев будто чувствовал, что не справится с проблемами вверенной ему территории района, поэтому уволился по собственному желанию и… пошел на повышение и.о. главы города Большой Камень. Наверное, потому, что там нет таких проблемных колодцев. Как и нет ядохимикатов, привезенных с космодрома Восточный, которые не так давно взбудоражили весь Дальний Восток. Впрочем, к нашей истории эта «космическая» гадость, которая хранится в поселке Западном, не имеет отношения.

Как рассказали корреспонденту «В» местные жители, с водоснабжением на Колхозной все было отлично, когда здесь много лет стоял старый колодец. Он исправно работал, и обледенения вокруг него не было. Потом кому-то в голову пришла идея заменить старый колодец на новый под скатной крышей, которая, как показала практика, мешает доставать полное ведро. Одно неосторожное движение – и вода на земле. Отсюда под ногами рукотворный ледник, а на глазах пенсионеров – слезы. Старикам и инвалидам (а их здесь больше всего) без посторонней помощи из этой треклятой криницы воды не набрать.

– К колодцу невозможно подойти. Вокруг него сделали отсыпку крупной галькой. Когда люди берут воду, вода попадает на гальку, замерзает, и получается бугор, который невозможно пробить даже ломом. А вокруг старого колодца был деревянный настил с выемкой, чтобы вода стекала. Было удобно подходить и брать воду, – возмущается пенсионерка Валентина Григорьевна, проживающая в доме № 27.

Сельчане уверяют, что новый колодец сделан неправильно. Видимо, тот, кто его проектировал, ничего, кроме скворечников, не делал. И то в школе на уроках труда, где, видимо, получал только двойки. Возможно, новый колодец выглядит более эстетично, чем его предшественник, построенный в 50-е годы прошлого столетия местными жителями. Они же его чистили и ремонтировали. Но для жителей улицы Колхозной новодел неудобен. Здесь впору вспомнить бессмертные слова Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Всего новых колодцев (в виде грибов) здесь пять. И ни один не функционирует! Их начали устанавливать в августе прошлого года, когда заасфальтировали улицу Колхозную. Сегодня люди не могут набрать воды, потому что нет возможности к ним подойти из-за глубокого рва, который остался после ремонта дороги. И настил через яму не проложен.

По словам Валентины Григорьевны и ее соседки, 70-летней Натальи Александровны, тоже пенсионерки, местные жители трижды организовывали акцию протеста, не позволяя строителям сносить старый колодец. И каждый раз свои претензии и пожелания они высказывали представителю отдела жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, присутствующего на митинге. В свою очередь, чиновник уверил граждан, что познакомит их с макетом нового колодца, прежде чем его установят. И заявил, что таких колодцев в поселке будет 17 и что средства на их строительство уже выделены. Как видим, местная администрация граждан не услышала.

– Мы предупреждали, что деревянные ставни, которые закрывают колодцы, зимой замерзнут, их невозможно будет открыть! Но нам отвечали, что все сделано по СНИПу. По какому СНИПу и где строители его взяли, мы не знаем. Но после первого же снега ставни замерзли. И старики не могут их открыть без посторонней помощи, – рассказала Валентина Григорьевна.

По словам женщины, которой перевалило за 80 лет, она, как бабушка-побирушка, вынуждена дожидаться у колодца, когда за водой подъедет на машине крепкий мужчина и поможет ей наполнить ведро. Валентина Григорьевна живет одна и может рассчитывать только на случайную помощь со стороны. К счастью, мир еще не без добрых людей.

Пользуясь случаем, жители улицы Колхозной, переулка улиц Колхозной и Красноармейской, улиц Зеленой и Чапаева, Трактовой через газету «Владивосток» обращаются к губернатору Приморья с просьбой, чтобы Олег Кожемяко обратил внимание на «обезвоженную» ситуацию в частном секторе села Вольно-Надеждинского. И наказал организацию, которая построила такие бесчеловечные колодцы.

Владивосток – с. Вольно-Надеждинское – Владивосток

Сергей КОЖИН

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