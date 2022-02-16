Сотрудница «Почты России» за взятку пересылала письма «куда надо» Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2020 года по июль 2021 года фигурантка систематически незаконно направляла корреспонденцию юридического лица, осуществляя за взятку переупаковку отправлений, недостоверно указывая в качестве отправителя третье лицо (индивидуального предпринимателя).

Взяткодатель, являясь почтовым оператором в рамках государственного контракта, должен был самостоятельно совершать отправку корреспонденции одного из государственных ведомств. При этом в условиях возникшей потребности реализовать отправку через ФГУП «Почта России» он принял меры к фиктивному направлению корреспонденции от имени третьего лица, подкупив фигурантку.

Общий размер взятки составил более 1 млн рублей.

В качестве обеспечительной меры по уголовному делу наложен арест на земельный участок злоумышленницы стоимостью более 550 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя в настоящее время продолжается.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Сергей ПЕТРОВ

Фото из архива