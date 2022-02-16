В Уссурийске построят уникальный завод Цех по производству парентерального (внутривенного) питания планируется открыть в Приморье к середине 2023 года. Эти вопросы обсудили Олег Кожемяко и президент группы компаний «Пуния Сингх Викрам».

По словам Викрама Пуния, заводов по производству аминокислот и жировых эмульсий в России нет. И новое производство обеспечит этими видами медикаментов многие регионы России.

Известно, что сегодня и в Приморье есть несколько человек, которые остро нуждаются в подобных препаратах. Однако хаос в бюджетных финансах, нерасторопность чиновников и паническая боязнь закупить что-то дороже госнормативов приводят к тому, что больные в Приморье постоянно остаются без жизненно важных препаратов, а также расходных материалов. А если что-то и выдается, то низкого качества.

Такая катастрофическая ситуация складывается лишь в нескольких регионах страны. А вот у наших соседей в Хабаровском крае ничего подобного почему-то не наблюдается.

Сергей ПЕТРОВ