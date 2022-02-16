Смешались в кучу ОРВИ и ковид… С начала пандемии в Приморье COVID-19 переболели 130 789 человек, за последние сутки выявлено 1 522 новых случая. Не справились с коронавирусной инфекцией 1 773 человека за весь период эпидемии.

В минздраве Приморья отмечают, что симптомы штамма «омикрон» схожи с ОРВИ, чаще всего присутствуют першение или боль в горле, продолжительный насморк и головная боль.

При температуре до 38 градусов и легких симптомах респираторной инфекции необходимо позвонить в поликлинику или на горячую линию по номеру 122. Специалисты дадут рекомендации по лечению и дистанционно откроют больничный на 7 дней.

Пациентам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска, необходимо самостоятельно обратиться в амбулаторные инфекционные центры, которые работают круглосуточно без выходных.

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру 122 или в поликлинику.

Детей до 6 лет должен осмотреть врач.

Сегодня врачи поликлиник Приморья говорят о том, что течение заболевания у вакцинированных пациентов проходит легче и выздоровление наступает через 3-4 дня.

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