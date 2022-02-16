Ребенок дома, авто – на парковке Под занавес зимы Владивосток оказался под ударом обильного снегопада

На столицу Приморья и округа во вторник обрушился снегопад, который, как это у нас принято, получил мощное подспорье в виде метели. Гулять так гулять, видимо, решила зима.

Вчера же в связи с непогодой руководителям предприятий и организаций всех форм собственности во Владивостоке рекомендовано по возможности сократить рабочий день до 12.00.

Кроме того, городские власти буквально умоляли автовладельцев не выезжать на улицы на личном транспорте, но куда там – количество машин почти не снизилось и убирать снег уборочной технике стало очень сложно.

По прогнозам синоптиков, снег во Владивостоке закончится только в среду. Выпадение осадков будет сопровождаться северным ветром порывами до 24 м/с. Высота снежного покрова составит от 10 до 20 см.

В краевой столице продолжается уборка снега, который начался еще в понедельник вечером. Техника и рабочие распределены по всем районам города.

«Уборка снега будет продолжаться в круглосуточном режиме. Для расчистки вручную лестниц, тротуаров, остановок и переходов мы привлекаем дополнительные силы в лице подрядных организаций. Этими работами заняты также сотрудники муниципальных предприятий «Дороги Владивостока» и «Содержание городских территорий». Всего 352 человека», – рассказывает Илья Литвиненко, заместитель руководителя городского управления дорог.

Автомобилистов просят воздержаться от поездок во время непогоды, не парковаться вдоль тротуаров, а пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными, так как на дорогах возможно образование гололедицы.

16 февраля ученики 1–11-х классов муниципальных школ Владивостока переводятся на один день на дистанционное обучение. Такое решение принято в связи с погодными условиями. Об этом в прямом эфире, который организовал в «Инстаграме» краевой Центр управления регионом, сообщил глава города Константин Шестаков.

В детских садах в среду будет свободное посещение.

«Рекомендуем родителям по возможности оставить детей дома», – сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства владивостокцев просят сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru