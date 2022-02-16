Деспот, полный любви: сильные и слабые стороны каждого знака зодиака Сильные и слабые стороны каждого знака зодиака

У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. По словам астролога Елены Осипенко, зависят они и от знака зодиака. Какие же преимущества и недостатки характерны тому или иному представителю зодиакального круга, выяснил портал FTimes.

Овен

Плюсы Овнов: эмоциональность, целеустремленность, надежность, экстравагантность и ярко выраженные лидерские качества.

Минусы: агрессивность, вспыльчивость, ревнивость, честолюбие и быстрая потеря интересов к чему-либо.

Телец

Плюсы Тельцов: настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, вдумчивость, любовь к семье, справедливость.

Минусы: упрямство, деспотичность и мстительность.

Близнецы

Плюсы Близнецов: энергичность, коммуникабельность, общительность, креативность и находчивость, гибкость и артистичность.

Минусы: переменчивость характера, зависимость от мнения окружающих, болтливость, неумение сдерживать обещания.

Рак

Плюсы Раков: любовь к семье, чувствительность, романтичность и сентиментальность, мечтательность, уважение к чувствам близких, нежность.

Минусы: излишняя обидчивость, склонность к вредным привычкам, нетерпимость к критике, нерешительность и медлительность в принятии важных решений.

Лев

Плюсы Львов: лидерские качества, гармоничное сочетание ума и силы, терпеливость, темпераментность и страстность, щедрость.

Минусы: самовлюбленность, переходящая в манию величия, чрезмерная строгость в воспитании детей, тщеславие, гордость, стремление к лести и похвале.

Дева

Плюсы Дев: интеллектуальность, самоанализ, чистоплотность и аккуратность, избирательность в выборе друзей, дисциплинированность.

Минусы: педантичность, перфекционизм, скрупулезность, долгие поиски спутников жизни.

Весы

Плюсы Весов: приветливость, дружелюбие, общительность, покладистость, гостеприимность, живое воображение и творческая фантазия, тактичность и справедливость.

Минусы: уход от ответственности, нерешительность, потребность в поддержке, несамостоятельность, слабый иммунитет, переход из крайности в крайность.

Скорпион

Плюсы Скорпионов: стремление к лидерству, ответственность и целеустремленность, отстаивание собственного мнения, таинственность и загадочность, страстность.

Минусы: стремление поработить весь мир, собственничество, злопамятность, безжалостность, склонность к излишествам.

Стрелец

Плюсы Стрельцов: чувство юмора, хорошая память, отважность и независимость, здоровый авантюризм, доброта, честность и отзывчивость.

Минусы: частая смена настроения, склонность к перееданию, чрезмерная любовь к свободе, переоценка собственных возможностей, противоречивость.

Козерог

Плюсы Козерогов: выносливость, пунктуальность, целеустремленность, работоспособность, честность, верность и простота.

Минусы: холодность, закрытость, занудство и предсказуемость. Козерог с трудом находит общий язык с окружающими.

Водолей

Плюсы Водолеев: дружелюбность, отличное чувство юмора, неординарность, наличие многих интересов, ум, любознательность, сильный иммунитет.

Минусы: странность, свободолюбие, меланхоличность, неспособность найти свое место в жизни, необязательность.

Рыбы

Плюсы Рыб: талант и творческие способности, сострадание и отличная интуиция, стремление к красоте и гармонии, чувственность.

Минусы: рассеянность, капризность, чрезмерная мечтательность, обидчивость.

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