Элитный новострой в центре города превратился в головную боль для жильцов Собственники жилищного комплекса были против реконструкции здания, но их мнение никого не интересовало

Приобретая элитные квартиры в многоэтажном доме с романтическим названием «Орлиное гнездо», собственники помещений не предполагали, что вскоре окажутся в центре скандальной истории, которая стала поводом для длительных судебных разбирательств. Жильцам дома пришлось обратиться за помощью в Союз независимых медиа.

Красавец 23-этажный небоскреб на улице Аксаковской, 3 был сдан в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сегодня из 200 имеющихся здесь квартир улучшенной планировки с видом на Золотой мост, бухту Золотой Рог и практически на весь исторический центр Владивостока уже заселено больше половины.

Были технические, стали – жилые

У многоквартирного «Орлиного гнезда», названного так в честь сопки, на которой он обосновался, своя закрытая автостоянка, на последнем этаже – ресторан. Многоэтажный дом из стекла и бетона стал неофициальным символом краевого центра. Казалось бы, его жильцам надо жить и радоваться. Но в последнее время им не до позитивных эмоций.

Тому причина – незаконная реконструкция 22-го технического этажа под жилье, точнее, под 10 квартир, произведенная двумя его собственниками. Один из них – бывший депутат Думы Михайловского района от КПРФ. Другой – начальник одного из отделов госкорпорации, он живет в Москве. Их имена можно найти в Едином государственном реестре недвижимости (Росреестре). Каждому принадлежит ½ нежилого помещения общей площадью 1010,3 кв. метра, где находятся аварийные коммуникации, вентиляционные шахты, канализационные трубы, электрооборудование, аварийные узлы противопожарной защиты, от которых зависит жизнеобеспечение многоквартирного дома. И которые принадлежат собственникам помещений многоквартирного дома на правах общей долевой собственности (ст. 36 Жилищного кодекса РФ). По большому счету, это внутренние органы «Орлиного гнезда», без которых дом не выживет.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости еще 11 августа 2021 года помещения 22-го этажа значились как нежилые. А по состоянию на сегодняшний день они уже числятся как жилые. Есть подтверждающий документ.

Собрания не было, но разрешение получено

Напомним, что перевод жилого помещения в нежилое или наоборот осуществляется органом местного самоуправления. В нашем случае администрацией Владивостока (ч.1 ст. 23 Жилищного кодекса РФ). Она же формирует приемочную комиссию, подтверждающую соответствующим актом завершение переустройства (реконструкции) или перепланировки помещения. Именно этот документ является основанием для использования технического этажа уже в качестве жилого помещения. Акт приемки направляется в Росреестр.

Но, чтобы помещения изменили статус на законном основании, то есть стали жилыми либо нежилыми, мало одного желания его собственников. Необходимо согласие всех жильцов многоквартирного дома, запротоколированное на общем собрании. Именно всех! Как прописано в п.3 ч. 2 ст. 26 и ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ).

Но, как рассказали корреспонденту «В» собственники квартир «Орлиного гнезда», не было общего собрания членов ТСН «Аксаковская, д.3», на котором бы решался вопрос о переводе помещений 22-го этажа из нежилого в жилое. Соответственно, протокола собрания тоже не было.

Тем не менее 15 октября 2020 года собственники 22-го технического этажа получили от администрации Владивостока разрешение о переводе нежилого помещения в жилое на основании представленных документов. Был ли среди них протокол общего собрания членов ТСН «Аксаковская, д.3», неизвестно.

По словам граждан, они неоднократно обращались в администрацию Владивостока с просьбой представить данный документ (если он вообще существует), но им каждый раз безосновательно отказывали.

Вывод отсюда соответствующий: либо чиновникам есть что скрывать, либо показывать нечего. Поэтому в судебный процесс между ТСН «Аксаковская, д.3» и собственниками 22-го этажа жильцы «Орлиного гнезда» привлекли третьим лицом администрацию Владивостока. Подготовка к рассмотрению заявления истцов в суде намечена на 26 апреля. Граждане надеются, что Фемида заставит чиновников показать «засекреченный» протокол. И если он все-таки появится, то, по словам граждан, это будет 100-процентная фальшивка с липовыми подписями.

И здесь уже просматривается ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» с различными видами наказания – от денежного штрафа до реального ареста на срок до шести месяцев.

Платить будут все

По словам жильцов «Орлиного гнезда», они готовы посадить на кол хозяев 22-го этажа за то, что те натворили. Заявление серьезное, но негодование граждан понять можно. Они опасаются за свою жизнь и жизнь своих близких. После незаконной реконструкции технического этажа канализационные трубы завалены строительным мусором, мешками и тряпками. Как следствие, в квартирах элитного дома появились посторонние и фекальные запахи. Плюс уничтожены вентиляционные шахты, разрушены либо обрезаны общедомовые аварийные коммуникации (это хорошо видно на фото). В связи с чем небоскреб находится под угрозой пожара. Если, не дай бог, полыхнет, например, из-за короткого замыкания, то трагедии не избежать.

И огнеборцы здесь не помогут. Во-первых, к «Орлиному гнезду» ведет всего одна дорога, заставленная автомобилями. Во-вторых, во Владивостоке у пожарных нет длинных лестниц, а также иных спасательных средств для работы на таких высотах. Вспомните ЧП в доме ЖК «Фрегат» на улице Нейбута 6 марта 2021 года, когда во время пожара в квартире на 21-м этаже погибли несовершеннолетние дети, мальчик и девочка. Тогда пожарные не смогли подъехать близко к дому из-за припаркованных машин. И в многоэтажном доме оказались слабыми гидранты, которыми сотрудники МЧС не смогли воспользоваться.

И, наконец, незаконная перестройка проводилась без проектной документации, поэтому нет гарантии, что строители не снесли несущие конструкции дома.

Собственники помещений в недоумении: как такое могло случиться? Кто разрешил перевести техническое помещение из нежилого в жилое? Фамилии этих людей непременно должны быть озвучены. Граждане полагают, что прокуратура и следственные органы расставят точки над «i» в этом мутном деле.

Необходимо добавить, что, пока на 22-м этаже проводились ремонтные работы (а они велись с утра до вечера), потребление электроэнергии строителями не регулировалось. На техническом этаже нет приборов учета электроэнергии. Поэтому за ее расход будут рассчитываться добросовестные собственники дома как за общедомовые нужды.

Прокуратура в теме

Как стало известно «В», прокуратура Владивостока признала правоту требований собственников «Орлиного гнезда», противостоящих незаконной реконструкции. В адрес главы города внесено представление, обязывающее устранить нарушения Жилищного кодекса РФ.

И еще: на минувшей неделе на «Фарпосте» появилось объявление о продаже половины (550 кв. метров) злосчастного 22-го этажа. Цена вопроса – 59 млн рублей. Судя по всему, один из собственников скандальных квадратов отказался от строительства квартир в нежилом помещении, да еще с криминальным душком. Поэтому в срочном порядке решил избавиться от своей доли недвижимости. Пока потенциальные покупатели не прознали о скандале с незаконной реконструкцией.

История противостояния собственников помещений в «Орлином гнезде» только начинает раскручиваться. Поэтому продолжение следует.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено жильцами «Орлиного гнезда»