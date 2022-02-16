Как обновленный российский «адмирал» выставил вон американскую «даму» Тихоокеанцы выдворили за пределы российских вод американскую субмарину

Американцы в очередной раз грубо нарушили нормы международного права и попытались создать угрозу национальной безопасности России. Но, как это чаще всего и бывает в последние годы, янки лишь показали свою слабую подготовку на фоне высокого профессионализма моряков Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

В конце минувшей недели в 12-мильную зону территориальных вод Российской Федерации скрытно проникла американская субмарина с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Инцидент произошел субботним вечером (по местному времени) 12 февраля вблизи острова Уруп Курильской гряды, рассказали «В» информированные источники в штабе ТОФ. В этот момент в Охотском море и открытой части Тихого океана проходили масштабные учения флота. Только из Владивостока для участия в них привлекли сразу 20 боевых кораблей и судов обеспечения, к ним присоединилась надводная группировка с Камчатки.

В ударную группировку входили тральщики, малые ракетные корабли, новейшие корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль управления и разведки «Маршал Крылов». Они взаимодействовали с морской авиацией – противолодочными самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Параллельно второй отряд в составе корвета «Гремящий», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и фрегата «Маршал Шапошников» проводил артиллерийские стрельбы по морским целям в средней части Курильской гряды. Вот за ними и пыталась шпионить вражеская субмарина типа «Вирджиния» 7-го флота ВМС США.

Непрошеных гостей практически одновременно обнаружили самолеты Ил-38 (в воздухе находились четыре воздушных противолодочника) морской авиации и на глубине одна из наших подлодок в ходе эпизода учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания. Они могли бы и сами разобраться с янки, но вместо этого отработали схему с использованием морских противолодочных кораблей.

Координаты супостата передали экипажу «Маршала Шапошникова». С борта фрегата по каналам военной связи на борт «Вирджинии» отправили сообщения на русском и английском языках о нарушении российской водной границы и требованием о немедленном всплытии. Янки проигнорировали предупреждение. Тогда наши моряки, имеющие на борту корабля мощное противолодочное вооружение, применили специальные средства и взяли на прицел субмарину. Возможно, их гидроакустики услышали, как открылись внешние крышки наших торпедных аппаратов. Лишь после этого американцы на всех парах рванули в международные воды.

Как рассказал «В» бывший командир атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота капитан I ранга Николай Вальков, уже сам факт обнаружения лодки потенциального противника означает, что наши потенциальные противники данное противостояние проиграли. Понятное дело, что стрелять по ним бы не стали – все-таки не война. Но если бы пришлось, то шансов на спасение у американцев не было бы вовсе.

По сообщению Министерства обороны РФ, военно-морскому атташе США вручили ноту протеста. Представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Рейнс в своем официальном заявлении попытался опровергнуть факт нахождения атомоходов 7-го флота в районе Курил, однако постоянному вранью американцев сейчас мало кто верит.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ

Фото из архива