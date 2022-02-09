Собачья жизнь на зависть Во Владивостоке представили проект уникального приюта для животных

В столице региона продолжается работа над созданием муниципального приюта для бездомных животных. Проект уникального пространства для четвероногих друзей человека накануне презентовал заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев.

Участие в обсуждении приняли депутаты, кинологи, а также представители городских фондов и волонтерских организаций.

«Идея создания приюта появилась еще в прошлом году. Заручившись поддержкой губернатора Приморского края и главы Владивостока, мы перешли от слов к действиям. Отличительной чертой нашего будущего приюта станет то, что помимо стандартных действий – отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск – мы займемся еще адаптацией и социализацией животных», – отметил Азат Ислаев.

Он подчеркнул, что в приоритете пристройство животных. Поэтому систематические занятия с животными профессионалов-кинологов и зоопсихологов значительно увеличивают шансы на их устройство в семью и сокращают риск возникновения конфликтных ситуаций в случае выпуска животного в прежнее место обитания.

Проект создания приюта будет реализовываться поэтапно. Приступить к его строительству планируют уже в мае. В октябре на участке в районе бухты Лазурной (именно здесь будет муниципальный приют) появятся теплые и холодные вольеры, позже – площадки для выгула, хозяйственный блок для сотрудников и карантинная зона, где будут содержаться вновь поступившие животные.

Всего на первом этапе приют сможет вместить 160 собак и 40 кошек.

Позже здесь планируется создать на соседнем участке полноценный городской дог-парк. Предполагается, что его разделят на площадки для мелких, средних и крупных пород, будет предусмотрена работа кинологов. Выгулять своего питомца здесь сможет любой желающий. На этом же участке появится уникальная для России спортивная трасса международного уровня. Там можно будет проводить соревнования по ездовому спорту или прикладной кинологии.

«Наша задача – сделать из существующей проблемы общественное пространство, где будет комфортно и животным, и людям», – уточнил Азат Ислаев.

Как отметила руководитель кинологического клуба Марина Михайлова, которая пришла на встречу со своим питомцем – таксой по кличке Космос, при создании приюта важно детально проработать логистику перемещения животных, иначе есть риск распространения различных опасных заболеваний.

С ней согласились и представители фондов, отметив, что саму зону карантина необходимо будет увеличить. Также, по мнению зоозащитников, в будущем стоит увеличить количество вольеров для содержания животных.

Заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев уточнил, что обсуждение проекта будущего приюта для бездомных животных одной встречей не ограничится. Это большой процесс, в котором представители власти, зоозащитники и кинологи должны работать сообща.

Направить свои предложения и замечания представители профессионального сообщества, а также неравнодушные граждане могут на электронный адрес Дирекции общественных пространств: parki-vl.@mail.ru и на электронный адрес управления туризма и городской среды: intur@vlc.ru.

Отметим, что ранее проект будущего муниципального приюта во Владивостоке оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я видел этот проект. Уверен, что он удастся и будет эффективным», – отметил Владимир Бурматов.

Еще об одном проекте, который изменит облик Владивостока, читайте на стр. 16.

Сергей ПЕТРОВ

Фото vlc.ru