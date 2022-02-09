Зодиакальные пары, которые созданы друг для друга Если верить легенде, то когда-то давно люди были бесполыми существами, гармоничными и уравновешенными. Но, возгордившись своим совершенством, они прогневали Бога, который разделил их на половинки, разбросав по свету. С тех пор мужчины и женщины ищут свою пару, а воссоединившись, обретают абсолютное счастье, мир, любовь и покой. Только вот далеко не всем удается безошибочно отыскать свою половинку. В этом деле им может помочь астрология.

Татьяна Веремеева, специалист, умеющий трактовать язык небесных тел, утверждает, что есть знаки зодиака, из которых получаются идеальные пары. О таких отношениях говорят, что они предначертаны судьбой. Астролог выделила пять лучших звездных дуэтов.

Лев + Стрелец

Поскольку оба эти знака принадлежат огненной стихии, то им суждено пылать друг к другу страстью. Костер любви в этой паре будет все время очень ярким и мощным. Не всегда будет получаться действовать с холодной головой, без эмоций. Оба представителя знаков горячи и вспыльчивы, но зато они всегда будут понимать друг друга и преодолевать трудности и тяготы совместной жизни вместе. Только смотря в одну сторону, Лев и Стрелец создадут крепкий союз и обретут заветное семейное счастье.

Дева + Телец

Еще одна пара, управляемая единой стихией, на этот раз земной. Представители этих знаков ладят друг с другом не только в любовной сфере, но и как коллеги и друзья. Они понимают друг друга с полуслова, им нравится одно и то же, их мировоззрение совпадает. Этим людям очень легко вместе, поскольку у них одинаковые интересы и желания, им не приходится вступать в противоречия и конфронтации. В любви они больше руководствуются практическими доказательствами чувств, нежели пустыми разговорами и обещаниями. В связи с этим кто-то может посчитать союз Тельца с Девой холодным расчетом, но на самом деле это просто зрелая, спокойная и долговечная любовь без пафоса и показухи.

Весы + Близнецы

Эти два знака, образуя пару, звучат в унисон. Близнецы идеально подходят Весам, поскольку одни из немногих способны безошибочно определять их состояние души и настроение, причем даже на расстоянии. Они связаны невидимой нитью, прекрасно дополняют и чувствуют друг друга. Оба эти знака проявляют заботу о партнере, поэтому любовь между ними всегда взаимная и нежная. Из всей зодиакальной дюжины эти двое с большей вероятностью сделают друг друга счастливыми, образовав идеальный и гармоничный семейный союз.

Рыбы + Рак

Астролог считает, что эти два знака связаны таинственным образом, буквально на кармическом уровне. Не факт, что все отношения Рыб с Раками закончатся любовной идиллией, но если они встретят друг друга на жизненном пути, то обязательно попытаются вступить в отношения – это предопределено им судьбой. Вероятно, они должны отработать какие-то моменты прошлых ошибок, чтобы исправить их в нынешнем воплощении и стать еще на шаг ближе друг к другу. У обоих знаков прекрасно развито шестое чувство, которое помогает им понимать и ценить друг друга.

Козерог + Телец

Козерогам не занимать упрямства. Это качество мешает выстраивать им гармоничные отношения с другими партнерами. Но вот Тельцы удивительным образом положительно влияют на них, делая Козерогов спокойными и уравновешенными. Между этими двумя знаками возникает полное доверие, которое становится идеальным фундаментом для крепких отношений. Оба знака помогают друг другу становиться лучшей версией себя, порождая настоящую любовь, верность и преданность друг другу.

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