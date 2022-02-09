Мангу вдохновляют пословицы и поговорки Выставка «Рисуем манга» (12+) начала работу в залах Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте.

Экспозиция организована по итогам международного творческого конкурса графических произведений «Рисуем манга». Вниманию зрителей представлено около 60 графических листов в стиле четырехкадровой традиционной японской манги, раскрывающих суть пословиц и поговорок, аналог которых есть и в русском, и в японском языке.

– Летом 2021 года детский музейный центр Приморской государственной картинной галереи и администрация префектуры Тоттори объявили о старте международного творческого конкурса графических произведений «Рисуем манга». Учащимся художественных школ, студий, вузов из Владивостока и города Ионаго, расположенного в западной части префектуры Тоттори, предложили выполнить графический лист в стиле манга в привычной им технике. Поскольку манга давно преодолела все границы и барьеры и стала культурным феноменом всемирного масштаба, задача конкурса состояла в том, чтобы дать возможность детям и молодым людям выполнить свою мангу и таким образом приобщиться к культуре Японии, – рассказали в пресс-службе галереи.

По итогам конкурса для выставки были выбраны работы 46 авторов из России и пяти авторов из Японии. Все графические листы по-своему интересны и различаются по техникам, манере исполнения и возрасту художников.

Справка «В»

Манга – японские комиксы, нарисованные в известной по аниме (японская анимация, особый стиль мультфильмов) стилистике. Как искусство рисунка манга находится в одном ряду с символизмом японской поэзии, когда на объект лишь намекают, не называя его. Например, настроение или эмоция передаются высоко поднятой бровью или рисунком падающего с дерева листа, время – восходящим или заходящим солнцем или луной на заднем плане и т.д. Рисунки рассматриваются по-японски: справа налево и задом наперед.

В последнее время манга стала популярна далеко за пределами Японии. В самой же Стране восходящего солнца мангу не воспринимают как какое-то сугубо молодежное развлечение, ее читают абсолютно все – от детей до пожилых. Этот вид творчества считается важной частью японской культуры. Художники и писатели манги очень уважаемые люди, их профессия достойно оплачивается.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА