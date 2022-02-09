И бывший бармен может стать «главным по музеям» Камчатским краевым объединенным музеем отныне руководит наш земляк Максим Соболевский.

В музейное дело Максим пришел практически случайно. Экономист по образованию, он долгое время работал на предприятиях общественного питания, по его словам, прошел путь от бармена до руководителя. А в 2017 году, когда во Владивостоке начал активно развиваться туризм, пришел в Школу экскурсовода при музее имени Арсеньева.

– Историей я интересовался всегда. Исторические экскурсии по городу – это то, чем мне хотелось заниматься, поэтому выбор был осознанным. Мне повезло, что куратором нашей группы был директор музея Виктор Шалай. Его увлеченность историей, уникальная способность донести до слушателя любую информацию мотивировали меня на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь, принять предложение работать в музее на постоянной основе, – вспоминает Максим.

Несколько лет он работал в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Затем молодому сотруднику предложили возглавить филиал в Партизанске. А через год он успешно прошел открытый конкурсный отбор кандидатов на должность директора Камчатского краевого объединенного музея. По словам министра культуры Камчатского края Оксаны Прокопенко, аттестационная комиссия высоко оценила профессионализм и успешный опыт музейной работы Соболевского в Приморье.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Марины СКЛЯРОВОЙ, предоставлено музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева