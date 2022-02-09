Письмо Беринга до Камчатки доведет Необычный конкурс объявили сразу два музея – истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Камчатский краевой объединенный музей. Называется он «Беринг. Ключ от Камчатки» (12+).

Конкурсантам предстоит разгадать содержание письма Витуса Беринга, копия которого экспонируется на выставке музея во Владивостоке «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга» (12+).

– При определении победителя будет учитываться не только расшифровка, близкая к оригиналу, но и творческое переосмысление послания командора, креативность подхода к интерпретации, грамотность и логичность изложения. Кроме того, каждый член компетентного жюри может дать дополнительные баллы наиболее полной, по его мнению, заявке, – уточняют организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются все гости главного корпуса музея имени Арсеньева старше 12 лет. С 3 февраля посетителям выдают копию письма, обработать которое необходимо до 3 марта (включительно). Порядок оформления конкурсных работ и порядок их предоставления жюри размещено на сайте музея.

Обладателя главного приза (а это бесплатный билет на Камчатку плюс организованные экскурсии по достопримечательностям соседнего региона) объявят 14 марта. Путешествие победителя в Петропавловск-Камчатский запланировано на 8–10 апреля.

Напомним, что выставка, посвященная капитану-командору Витусу Ионассену Берингу, открылась в главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в сентябре прошлого года. «В» подробно писал о ней: четыре зала выставки – «Преодолеть», «Незнаемое», «Разные» и «Возвращение» – рассказывают о службе Беринга в России и Камчатских экспедициях, которые он возглавлял.

Этот проект, вошедший в культурную программу VI Восточного экономического форума, быстро завоевал популярность у жителей и гостей Приморья. С сентября выставку посетили более 16 тысяч человек.

Официальное закрытие выставки пройдет 20 марта. У тех, кто не успел побывать на ней и прикоснуться к удивительной истории жизни и подвига легендарного мореплавателя, еще есть такая возможность. Как и шанс выиграть увлекательное путешествие в прекрасный Камчатский край.

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото Алексея ВОРОНИНА