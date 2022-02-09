Начинаем сев! Секретами сева огородных культур мы попросили поделиться садовода-огородника из Уссурийска Елену Солодкову.

По словам Елены, она проращивает семена на кипятке. Для такого проращивания нужны пластиковый контейнер, туалетная бумага и скотч.

Из бумаги нужно сделать небольшие комочки. Если семян мало, комочки можно уменьшить, а их количество в контейнере увеличить до 8–10 штук. Все зависит от того, сколько сортов вы собираетесь прорастить в одном контейнере и сколько семечек положить на один такой комочек–таблетку.

Готовим бирки и семена. Бумажные комочки раскладываем в контейнере, затем проливаем их кипятком, придаем им «таблетированную» форму. Над каждым комочком приклеиваем бирку с названием сорта и раскладываем семена. Потом семена опрыскиваем водой комнатной температуры с перекисью водорода. Достаточно нескольких капель перекиси на 0,5 литра воды. Это помогает размягчить оболочку семени, ускорить прорастание. Контейнер закрываем. На крышке приклеиваем скотчем бирку с датой посева и ставим контейнер в теплое место. Периодически посевы нужно проветривать.

– Сею ежегодно много разных сортов овощей, поэтому не могу себе позволить сеять сухими семенами и не знать, взойдет там что-то или нет, – объясняет Елена. – Поэтому проращиваю таким способом. Как только показались зеленые хвостики, обычно это бывает на 5–10-й день, я их рассаживаю по стаканчикам. В одном контейнере можно прорастить 10–12 сортов перцев. Точно так же можно проращивать любые не дражированные производителем семена.