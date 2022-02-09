Акварин или растворин? В последнее время садоводы чаще стали применять подкормки по листу. Это и понятно, ведь такая скорая помощь дает очень быстрый результат – через листья растения быстрее получают и усваивают необходимые микроэлементы.

О том, что для внекорневых подкормок используются водорастворимые удобрения, объяснять не нужно. Но что выбрать, если даже названия препаратов похожи? Что предпочесть – акварин или растворин?

Специалисты объясняют: акварин и растворин вполне могут заменить друг друга, хотя некоторые отличия между ними все же есть. Оба удобрения – это комплексы, в состав которых входят макро– и микроэлементы.

Если же говорить о различиях, то растворин содержит микроэлементы в сульфатной форме. Это означает, что его не следует применять в системах капельного полива, так как со временем он забивает систему. Нельзя его использовать и на карбонатных (щелочных) почвах. И по сравнению с акварином он хуже работает по листу.

Акварин более универсальный продукт. Микроэлементы в его составе имеют хелатную форму, которая хорошо усваивается растениями (хелатная – самая легкодоступная форма минералов, представляет собой соединение минерала и аминокислоты – органики и неорганики). Это удобрение применяется в любых системах полива, в том числе и капельном.

Акварин более эффективен при подкормках по листу. Если вам требуется корневая подкормка на щелочных почвах, использование акварина предпочтительнее. Однако если речь идет о других почвах, то при поливе под корень одно удобрение можно спокойно заменить другим.

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